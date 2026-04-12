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12.04.2026 13:45:00
Will the Recent Surge in Oil Prices Lead to Higher Social Security Paychecks in 2027?
Oil prices have surged this year due to the Iran war, with crude oil futures at one point topping $110. As of this writing on April 9, Iran and the U.S. had announced a two-week ceasefire, though the agreement appeared fragile.Still, West Texas Intermediate crude oil futures, a good benchmark for U.S. oil, had plummeted by more than 15% to roughly $95, which is still significantly higher than where they started the year.While higher oil prices serve as a tax on consumers and increase the cost of doing business for corporations, they may have unintended consequences for Social Security benefits. Could surging oil prices lead to higher Social Security checks next year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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