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04.04.2026 11:13:00
Will U.S. Inflation Jump to 4.2% This Year? The Fed Says No, but This Gold-Standard Forecaster Says Yes.
The problem with paying attention to forecasts is that most of them will turn out to be wrong. But there's a huge difference between being a little bit wrong and being very, very wrong.Last week, the Federal Reserve released its 2026 inflation forecast, predicting a 2.7% inflation rate for the year. But this week, internationally renowned forecaster OECD predicted that the Fed was very, very wrong, forecasting a jaw-dropping 4.2%.Here's why investors should pay attention to this forecast, and what it might mean for their portfolios.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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