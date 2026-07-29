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29.07.2026 11:17:00
With Inflation at 3.5%, Is Now a Good Time to Buy the SPDR Gold ETF? Here's What History Says.
The U.S. Federal Reserve aims to keep the Consumer Price Index (CPI) measure of inflation increasing at a rate of 2% per year. Unfortunately, the CPI was tracking at a much higher annualized rate of 3.5% in June, which is why Fed Chairman Kevin Warsh is talking about hiking interest rates. Inflation refers to a general rise in the price of goods and services, which effectively means your dollar has less purchasing power. One of the most tried-and-tested ways to preserve the value of your money is to buy hard assets like gold, which typically appreciate with inflation.The SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD) exchange-traded fund (ETF) tracks the returns of physical gold. It soared in value by 64% last year, but it has lost around a quarter of its peak value over the last few months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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