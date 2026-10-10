|
10.10.2026 03:15:00
With Oil Over $100 and a $7 Billion Offer on the Table, Is ConocoPhillips the Most Interesting Oil Stock to Buy Right Now?
ConocoPhillips (NYSE: COP) has six operating segments: Lower 48; Europe; Middle East and North Africa, Asia Pacific; Alaska; Canada; and Other International. It just received an unsolicited offer to buy some of its European assets, which may be valued at as much as $7 billion. Does that make ConocoPhillips more interesting than other energy stocks?
Like all companies, ConocoPhillips has a fiduciary duty to its shareholders. When it receives a legitimate offer to buy part of its energy portfolio, it has to take it seriously. Although the company offering to buy ConocoPhillips' Norway business and Teesside, U.K., assets hasn't been identified, the offer is under review. That suggests that it is a legitimate offer.
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|91,85
|0,36
|0,39
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.