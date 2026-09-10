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10.09.2026 09:29:00

With the copper price surfing all-time highs, here’s what one CEO thinks about the sector long term

While there’s a bear case to be made on copper if the AI trade blows up, if Trump eschews tariffs or if peace descends over the Persian Gulf, the long-term rationale for higher prices is solid, a listed copper producer executive says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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