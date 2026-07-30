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30.07.2026 10:46:44

World Gold Council berichtet mit einer kräftigen Prise Zweckoptimismus

Die Korrektur beim Goldpreis hat nicht zu einer deutlichen Belebung der Nachfrage nach dem gelben Metall geführt. Zugekauft haben im zweiten Quartal die Zentralbanken. Und auch asiatische Investoren spielen für den Markt eine immer wichtigere Rolle. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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