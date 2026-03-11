|
11.03.2026 13:45:43
World Leaders Will Release 400 Million Barrels of Oil to Stabilize Prices
Officials in Tokyo and Berlin said they planned to release oil from their strategic reserves to address disruptions of oil supplies from the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,53
|4,90
|5,23
|Ölpreis (WTI)
|93,12
|5,87
|6,73