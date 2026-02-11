|
World’s biggest nickel mine in Indonesia told to cut output
Its 2026 quota is 12 million tonnes of ore production, down from 42 million tonnes in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
