|
14.01.2026 12:00:05
World’s largest oilfield services company to pounce on Trump’s Venezuela opening
Shares in the world’s largest oilfield services company have risen by 14% since US capture of Nicolás MaduroWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,81
|-1,58
|-2,42
|Ölpreis (WTI)
|59,37
|-2,65
|-4,27