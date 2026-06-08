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08.06.2026 12:41:13
XLE Bets on Oil Prices. AMLP Collects Tolls. Here's Why That Difference Matters.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLE) offers broad energy exposure at a lower cost, while Alerian MLP ETF (NYSEMKT:AMLP) specializes in higher-yielding pipeline infrastructure.Investors looking for energy sector exposure may choose between broad industry giants or focused income strategies. While both funds provide a window into the American energy landscape, they differ significantly in portfolio construction, costs, and tax treatment. Liquidity also varies, as the State Street fund manages a much larger pool of assets.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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