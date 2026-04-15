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15.04.2026 16:30:00

xTool P3 im Test: CO2-Laser mit 80 Watt schneidet und graviert auch Acryl

Professioneller CO2-Laserschneider mit intelligentem Kamerasystem: Der xTool P3 schneidet 20 mm Holz und Acryl in einem Durchgang. Was er kann, zeigt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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