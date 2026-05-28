|
28.05.2026 20:48:18
Yakira Capital Loads Up on Shares of This Gold Stock
On May 14, 2026, Yakira Capital Management, Inc. disclosed a new position in Allied Gold Corporation (NYSE:AAUC), acquiring 195,710 shares in a trade estimated at $5.91 million based on quarterly average pricing.According to a May 14, 2026, SEC filing, Yakira Capital Management, Inc. reported establishing a new position in Allied Gold Corporation by acquiring 195,710 shares. The estimated transaction value was $5.91 million, calculated from the average share price during the first quarter. At quarter-end, the stake was valued at $6.05 million, a figure that includes both the acquisition and any price appreciation over the period.Allied Gold Corporation is a Toronto-based gold producer with a diversified portfolio of mining assets across West and East Africa. The company’s operations are centered on open pit mining, supplying gold and silver to international markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 542,06
|47,09
|1,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.