|
09.09.2026 14:51:31
Yen rallies as over-US$100 oil rattles greenback
The spotlight is on the Japanese currency due to its recent spike, shifting the calculus for the carry tradeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,37
|-0,84
|-0,83
|Ölpreis (WTI)
|95,51
|-0,54
|-0,56
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt dürfte schwächer in den Donnerstagshandel starten, während sich der deutsche Leitindex wohl nur wenig bewegen wird. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach.