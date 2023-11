Zeitung - Staat stützt Siemens Energy mit 7,5 Mrd Euro Garantien

München (Reuters) - Im Ringen um die Staatshilfe für Siemens Energy sind nach einem Bericht des "Handelsblatts" auch die entscheidenden Einzelheiten geklärt.

Der Energietechnik-Konzern erhalte wie gewünscht 15 Milliarden Euro Garantien für Großprojekte, berichtete die Wirtschaftszeitung am Montag unter Berufung auf Finanzkreise. Zwölf Milliarden davon stellten die Banken bereit, denen der Bund wiederum Rückgarantien über 7,5 Milliarden Euro gebe. "Für die verbliebenen drei Milliarden Euro sei ebenfalls eine Lösung gefunden worden", hieß es in dem Bericht. Die Einigung solle am Mittwoch bekanntgegeben werden, an dem Siemens Energy über die Geschäftszahlen für 2022/23 berichten wird.

Über eine Grundsatzeinigung hatte Reuters schon am Donnerstag berichtet.

Der Großaktionär Siemens AG werde sich nur indirekt an den Garantien beteiligen, berichtete die Zeitung weiter. Ein Engagement der ehemaligen Muttergesellschaft hatte der Bund gefordert. Siemens werde Siemens Energy für mehr als zwei Milliarden Euro 18 Prozent an der gemeinsamen indischen Tochter Siemens Ltd abkaufen, weitere fünf Prozent sollten als Pfand für die Garantien dienen. Zudem stunde der Münchner Technologiekonzern Siemens Energy die jährlichen Zahlungen für die Nutzung der Markenrechte.

