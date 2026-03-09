|
09.03.2026 01:12:17
Zeitweise über 100-Dollar-Marke: Ölpreis wegen Nahost-Krieg so hoch wie zuletzt 2022
Die Eskalation im Iran erreicht die Weltwirtschaft: Massive Kurssprünge an den Energiebörsen in Chicago und Europa führen zeitweise zu Ölpreisen jenseits der 100-Dollar-Marke. Die drohende Blockade der Straße von Hormus verschärft die Sorge vor einem Engpass bei Öl und Gas.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|108,19
|14,87
|15,93
|Ölpreis (WTI)
|102,24
|11,34
|12,48