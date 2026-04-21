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21.04.2026 18:23:20
Zelenskyy says Druzhba oil pipeline to Europe repaired
A multibillion euro aid package from the EU had been blocked over access to the pipeline, which brings Russian oil to countries like Hungary and Slovakia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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