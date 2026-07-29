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29.07.2026 16:22:14
Zijin’s $4bn deal with Allied Gold collapses
Objections from Chinese regulators put tie-up on rocks before the two groups cancelled acquisitionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.