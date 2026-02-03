|
03.02.2026 13:14:00
Zimbabwe court rules Impala Platinum not liable for royalty
Zimbabwe’s High court said Impala Platinum Holdings Ltd.’s local unit is not liable to pay mining royalties of $7.1 million on exports matte and concentrates.The court ruled in favor of Zimplats after the Zimbabwe Revenue Authority determined the company owed royalties for the period between June 2018 and December 2021. The court said that no royalty rate had been set for such products over that period.“It is therefore my considered view that matte and concentrate, as mineral-bearing products, cannot attract the same royalties as minerals that have gone through the refinery process,” High Court Judge Rodgers Manyangadze said in his ruling.Zimbabwe has the world’s third-largest platinum reserves after South Africa and Russia and generates more than half of its revenues from mineral exports. Besides Impala, Sibanye Stillwater Ltd. and Valterra Platinum Ltd. also have platinum interests in the southern African country.(By Godfrey Marawanyika)Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Platinpreis
|2 225,50
|4,50
|0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.