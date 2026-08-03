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04.08.2026 01:20:15
Zinc dresses and ice creams - how to survive a heatwave wedding
The wedding industry is facing last-minute costs to cope with the heat and October bookings are up.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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