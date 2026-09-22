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22.09.2026 23:07:52
Zinssorgen und Ölpreis belasten: KI-Fantasien geben der Wall Street Auftrieb
Metas neuer KI-Assistent Muse hievt Technologiewerte in neue Höchststände. Darunter mischen sich auch Sorgen, dass ganze Branchen davon umgekrempelt werden könnten. Hohe Ölpreise und Sorge vor der nächsten Zinserhöhung der Fed bremsen die Kauflaune.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,93
|3,68
|3,71
|Ölpreis (WTI)
|92,52
|2,00
|2,21
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