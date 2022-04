„Kaufe einen Trend und bediene ihn folgerichtig“ – „Mr. Trendfolge“ Michael Proffe im Interview

Ergänzend zur Titelgeschichte gewährt „Mr. Trendfolge“ Michael Proffe im Interview mit dem onemarkets Magazin spannende Einblicke in seine Anfänge als Börsianer und seinen Trading-Alltag. Erfahren Sie auch, warum ihn das tägliche Marktgeschehen eher wenig interessiert.

Herr Proffe, Sie verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung als Trader und Anlageexperte. Wie hat alles angefangen?

Michael Proffe: Ende der 1980er-Jahre entschloss ich mich zum Kauf eines neuen GTI. Ein Bankangestellter riet mir dazu, auch ein paar Aktien von Volkswagen zu kaufen, um mit den Erträgen daraus die jährliche Inspektion zu finanzieren. Das tat ich und war mehr als erstaunt, als sich nach zwölf Monaten der Wert meiner VW-Aktien mehr als verdoppelt hatte. Ich war begeistert und investierte weiter in VW und nahm auch Daimler-Aktien hinzu. Ich verdiente sehr gut, aber meine Erwartung, dass sich die Nobelmarke Daimler an der Börse besser entwickeln würde als der Massenhersteller VW, wurde nicht erfüllt. Dafür bekam ich auch nirgendwo eine vernünftige Erklärung. Das war dann der Moment, an dem ich mir die Bilanzen der Unternehmen besorgte, um herauszufinden, warum das so war.

onemarkets: Und was haben Sie herausgefunden? Warum performen Unternehmen an den Kapitalmärkten unterschiedlich?

Proffe: Das Geheimnis steckt natürlich zum größten Teil in den fundamentalen Daten der Unternehmen – und da aber auch nur in einem langjährigen Zeitreihenverlauf. Ich fand mit einfachen Kennzahlen-Analysen heraus, dass kurz- und mittelfristige Ereignisse und Meldungen an den Börsen einem fundamentalen langjährigen Zeitreihenverlauf nichts anhaben konnten. Aufgrund meiner Analysen habe ich ermittelt, dass es möglich ist, eine Aussage über die langfristigen Erfolgsaussichten eines Unternehmens treffen zu können. Ich entwickelte daraufhin ein Konzept zur Unternehmensbeurteilung auf Basis der fundamentalen, technischen und weichen Analyse. Das Ziel war, mit wenigen Kennzahlen über verschiedene Zeitebenen ohne großen Aufwand den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Das war die Geburtsstunde meiner Trendfolge-Strategie.

onemarkets: Können Sie die Grundidee Ihrer Strategie in wenigen Worten zusammenfassen?

Proffe: Kaufe einen Trend und bediene ihn folgerichtig. Wenn ich mich entscheide, in eine Aktie zu investieren, weil ich in den nächsten Jahren mit Kurssteigerungen rechne, dann kann ich zu der Aktie auch ein Hebelinstrument wie einen Optionsschein oder ein Knock-out-Zertifikat kaufen (Anm. d. Red.: Wie seine Trendfolge-Strategie im Detail funktioniert, erläutert Michael Proffe in der Titelgeschichte „Trendfolge Langfristig und erfolgreich investieren„).

onemarkets: Wie sieht Ihr Trading-Alltag aus?

Proffe: Mein Lebensmotto lautet: „More time to live.” Mehr Zeit zum Leben. Meine Trendfolge-Strategie erlaubt es mir, mit geringem Aufwand große Erfolge zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen professionellen Tradern verbringe ich nicht den Großteil des Tages vor meinem Trading-Desk. Wenn ich handle, dann für gewöhnlich in der Zeit zwischen 15:30 und 17:00 Uhr, im Schnitt ein bis zweimal in der Woche. Mich interessiert auch das tägliche Marktgeschehen eher wenig. Wer erfolgreich sein und den Markt schlagen möchte, der darf sich nie vom Markt beeinflussen lassen. Nachhaltige Trends sind von den kurzfristigen Entwicklungen an den Börsen nicht abhängig, sie haben ihren eigenen Weg. Trend-Aktien schwanken zwar oft mit den Bewegungen der Märkte mit, verlassen aber selten ihren Trendverlauf. Und genau in diesen Schwankungen liegen die großen Chancen verborgen. Ich nutze konsequent solche Schwankungen, um Trend-Aktien etwas günstiger nachzukaufen.

onemarkets: Was machen Sie sonst noch, was andere Trader nicht machen?

Proffe: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche und lasse den Rest nicht an mich heran. Mein Augenmerk gilt rund 120 Trend-Aktien, die ich seit vielen Jahren verfolge und betreue. Sie alle müssen jährlich eine harte Prüfung durch mein Trendfolge-System bestehen. Grundsätzlich kommen für mich nur Aktien in Betracht, die durch mein Trendfolge-System als Trendfolger identifiziert wurden. Diese Trend-Aktien begleite ich dann konsequent mit Hebelanlagen wie Optionsscheinen und Turbo-Zertifikaten. Das bietet die Chance, in kurzer Zeit hohe Gewinne zu erzielen.

onemarkets: Welche Gelegenheiten nutzen Sie zum Positionsaufbau?

Proffe: Interessante Trading-Chancen gibt es zu jeder Zeit. Jeder Megatrend folgt gewissen Mustern, die sich analysieren lassen. Ich spreche hier von dynamischen Wellen, die sich in einem intakten Trendverlauf – wie bereits erwähnt – exzellent mit Hebelprodukten begleiten lassen. Eine wahre Fundgrube an Trading-Gelegenheiten ergibt sich natürlich immer bei Börsenkorrekturen. Hier erziele ich immer am schnellsten die größten Gewinne. Ein erfolgreicher Investor schaut bei Krisen nie weg, sondern sehr genau hin, denn da verbergen sich die größten Gewinne.

onemarkets: Auch für den besten Trader gilt: „Nobody is perfect“. Ärgert es Sie, wenn Trades nicht so laufen, wie Sie es erwartet hatten?

Proffe: Grundsätzlich stört es mich nicht, wenn der eine oder andere Trade nicht meine Erwartungen erfüllt. Ich investiere immer in eine Gruppe von Trend-Aktien. Wenn dann die eine oder andere Position nicht so läuft wie erwünscht, dann machen die anderen Positionen das mehr als wett. Es ist wie beim Mannschaftssport. Ein gutes, starkes Team schafft es immer, die Schwächen Einzelner zu kompensieren und zu gewinnen. Bei meiner Arbeit konzentriere ich mich daher nicht auf einzelne Positionen, sondern nur auf das gesamte Portfolio. Liegt das Portfolio in dem erwünschten Korridor, ist der Erfolg gewiss.

onemarkets: Welche Tipps haben Sie für Börseneinsteiger?

Proffe: Erstens: Mach die Börse nicht zu deinem Spielcasino, denn dann kannst du nie gewinnen. Zweitens: Denke an deine eigenen Gewohnheiten. Etwa an deine Kommunikation über das iPhone von Apple, deine Internet-Suche über Google, deine Kaffeepause bei Starbucks, dein Frühstücksmüsli von Nestlé oder deine Mahlzeiten bei McDonald‘s. Von Geburt an ist jeder Mensch indirekt Aktionär. Jeder Mensch trägt dazu bei, dass sich all die genannten Trendmarken immer weiterentwickeln und Jahr für Jahr für ihre Aktionäre große Gewinne einfahren. Kurzum: Setze auf die Trends, an denen du selbst beteiligt bist.

onemarkets: Herr Proffe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

Michael Proffe ist einer der führenden Trendfolge-Experten. Als Wirtschaftsberater und Herausgeber verschiedener Börsenpublikationen begleitet er seit mehr als 30 Jahren Trends aus dem Alltag mit verschiedenen Anlageinstrumenten.

