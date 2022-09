9 DAX-Aktien mit Kursverlusten von über 40 Prozent. Was nun?

Rund ein Fünftel hat der DAX® seit Jahresbeginn verloren und der Trend ist weiterhin abwärtsgerichtet. Zins- und Rezessionsängste drücken auf die Stimmung. Mit Adidas, Continental, Deutsche Post, Fresenius Medical Care, Infineon, Puma, Siemens Energy, Vonovia und Zalando verbucht fast ein Viertel der DAX®-Mitglieder seit Jahresbeginn Kursverluste von über 40 Prozent – mehr als doppelt so viel wie der DAX®! Die Gründe sind teils recht unterschiedlich. Bei Adidas und Puma belasten vor allem das schwache China-Geschäft und Lieferprobleme in Europa. Die Deutsche Post sowie Zalando bekommen zunehmend die Zurückhaltung bei den Konsumenten zu spüren. Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care revidierte bereits die Jahresziele. Anlass war unter anderem der Arbeitskräftemangel in den USA. Siemens Energy hat weiterhin mit Schwierigkeiten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa zu kämpfen. Halbleiterkonzerne wie Infineon investieren Milliarden Euro in den Ausbau von Produktionskapazitäten. Experten gehen somit mittelfristig von deutlich schrumpfenden Gewinnmargen aus und bei Vonovia drücken die steigenden Zinsen auf die Erträge. Die jeweiligen Belastungsfaktoren und die angespannten Rahmenbedingungen werden auch in den kommenden Monaten die Kurse der Aktien maßgeblich beeinflussen. Ein Teil der Risiken scheint inzwischen eingepreist. Dennoch sind weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen. Wertpapiere wie Bonus-Cap-Zertifikate und Discount-Zertifikate könnten daher eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

Bonus-Cap-Zertifikate sind mit zwei wichtigen Marken versehen: Der Barriere und dem Bonus-Level / Cap. Wird die Barriere während der gesamten Laufzeit nicht berührt oder unterschritten, wird am Laufzeitende ein Betrag in Höhe des Bonuslevels (das gleichzeitig das Cap darstellt) – gegebenenfalls angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls ist die Chance auf den Bonus vertan, und es drohen unter Umständen Verluste. Angesichts der aktuell unsicheren Lage sollten Investoren jedoch darauf achten, Chancen und Risiken genau abzuwägen und gegebenenfalls tiefe Barrieren zu wählen.

Beim Discount-Zertifikat ist ein Cap-Level eingebaut. Dies ist gleichzeitig der maximale Rückzahlungsbetrag. Notiert die Aktie am letzten Bewertungstag auf Höhe des Cap oder darüber, erhalten Anleger den Maximalbetrag ausbezahlt. Andernfalls fällt der Rückzahlungsbetrag niedriger aus. Aufgrund der nach oben beschränkten Gewinnchance notieren die Discount-Zertifikate während der Laufzeit mit einem Abschlag gegenüber der Aktie.

Investmentmöglichkeiten

Anlage Zertifikate für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR letzter Bewertungstag Adidas Bonus Cap-Zertifikat HC00LT 159,79 95,00 180,00 17.03.2023 Continental Bonus Cap-Zertifikat HB9W1Q 68,53 40,00 85,00 17.03.2023 Deutsche Post Bonus Cap-Zertifikat HB7Z30 41,94 25,00 50,00 17.03.2023 Fresenius Medical Care Bonus Cap-Zertifikat HB8ZYY 35,40 25,00 42,00 17.03.2023 Infineon Bonus Cap-Zertifikat HB6BR9 29,90 19,00 38,00 17.03.2023 Puma Discount-Zertifikat HB7BPM 50,26 – 60,00 16.06.2023 Siemens Energy Discount-Zertifikat HB5UPC 10,93 – 14,00 16.06.2023 Vonovia Bonus Zertifikat HB8JET* 23,60 19,00 30,00 16.06.2023 Zalando Bonus Cap-Zertifikat HB82WK 20,05 17,00 27,00 17.03.2023

* kein Cap; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2022; 13:30 Uhr

