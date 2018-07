Ceconomy Express Aktienanleihe Protect: Russland-Problem gelöst

Dank des Einstiegs des Mobilfunkkonzerns Freenet könnte der Elektronikhändler Ceconomy die Wende schaffen. Der Zeitpunkt zum Einstieg in eine neue Aktienanleihe von UniCredit ist günstig.

Der Kursverlauf der Ceconomy-Aktie war in den vergangenen Monaten ein einziges Trauerspiel. Seit dem Jahreshoch im Jänner hat sich der Titel beinahe halbiert. Der Elektronikhändler, der aus der Aufspaltung der früheren Metro Group hervorgegangen ist, hatte die Märkte Mitte Juni über die Absicht einer Kapitalerhöhung informiert. Dem vorausgegangen war eine Gewinnwarnung im Frühjahr - ausgelöst durch massive Probleme im wichtigen Russlandgeschäft und den anhaltenden Tarifstreit bei der Supermarkt-Tochter Real.

Nun wird die Kapitalerhöhung umgesetzt. Dazu steigt der Mobilfunkanbieter Freenet bei der Media-Markt- und Saturn-Mutter Ceconomy ein. Je Aktie legt Freenet mit 8,50 Euro einen kräftigen Aufschlag auf den Tisch - der letzte Kurs vor Ankündigung der Beteiligung hatte nur bei knapp 7,14 Euro gelegen. Ceconomy will den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 277 Mio. Euro zur Stärkung der eigenen Bilanz nutzen. Für das Russlandgeschäft wurde inzwischen eine Lösung gefunden: Die Einheiten gehen an die russische Safmar-Gruppe, zu der auch der Ceconomy-Konkurrent M.Video gehört.

Unter der Voraussetzung, dass Ceconomy aus dem Gröbsten raus ist, könnte die neue Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB2QR9) von UniCredit onemarkets interessant sein. Der Kupon von 5,4 Prozent p.a. wird unabhängig von der Kursentwicklung gezahlt. Zudem besteht die Chance auf vorzeitige Rückzahlung. Dazu muss die Ceconomy-Aktie nach zwölf Monaten das Ausgangsniveau erreichen. Notiert das Papier dagegen darunter, verlängert sich die Laufzeit um ein Jahr.

Am Laufzeitende entscheidet der Aktienkurs über die Höhe der Rückzahlung. Das Wertpapier wird zum Nominalwert von 1.000 Euro getilgt, wenn die Notiz mindestens 60 Prozent des Startkurses erreicht. Liegt der Kurs von Ceconomy darunter, erfolgt die Rückzahlung in Form einer vorher festgelegten Anzahl von Aktien. Dabei können hohe Verluste die Folge sein. Wegen des großen Puffers empfehlen wir die Zeichnung.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

