Adidas – bereit zum Sprung!

Adidas zählt im laufenden Jahr bisher zu den größten Verlierern im DAX®. Der Grund: Die Franken mussten ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr bereits revidieren. Zwar konnte der Sportartikelhersteller im ersten Quartal aufgrund eines starken US-Geschäfts die Erwartungen der Experten noch übertreffen. Mitte März starteten in China jedoch Lockdowns in zahlreichen Städten und Bezirken. Betroffen waren unter anderem Millionenmetropolen wie Shanghai und Peking. Adidas erwirtschaftet rund 20 Prozent des Umsatzes in China und die Zahlen zum ersten Quartal 2022 zeigten bereits einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Q2 wird nun mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet.

Anfang der Woche wurden in China jedoch erste Lockerungen der Coronamaßnahmen angekündigt. Darüberhinaus besteht die Chance auf Konjunkturhilfen, um den Konsum anzukurbeln. Davon könnte Adidas stark profitieren und sich positiv im Zahlenwerk im zweiten Halbjahr niederschlagen. Seit Anfang März 2022 ist Reebock zudem nicht mehr Teil der Adidas-Familie. Damit fällt ein großer Belastungsfaktor weg. Die Entwicklungen in China sind weiterhin maßgeblich für den Kursverlauf der Adidas-Aktie. Nach Angaben von Thomson Reuters zeigt sich ein großer Teil der Analysten dennoch mittelfristig optimistisch und verweist auf die starke Marktposition und große Wachstumsmöglichkeiten im Online-Bereich. Weitere Rücksetzer können jenoch nicht ausgeschlossen werden.

Charttechnischer Ausblick: Adidas



Widerstandsmarken: 186,90/195,60/199,00/218,00 EUR

Unterstützungsmarken: 171,75/183,70 EUR

Die Aktie von Adidas bildet seit Anfang November 2021 einen Abwärtstrend, der sich seit Februar 2022 sogar noch beschleunigt hat. Bei rund EUR 171,75 hat sich das DAX®-Papier stabilisiert und ist seit einigen Tagen in den Erholungskurs umgeschwenkt. Aktuell steckt die Adidas-Aktie zwischen der Unterstützungsmarke bei EUR 183,70 und der Abwärtstrendlinie bei EUR 186,90. Gelingt der Ausbruch aus dem seit Februar 2022 gebildeten Trend, besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 195,60 (Abwärtstrendlinie) und im weiteren Verlauf bis EUR 199.

Adidas in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2021 – 31.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Adidas in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017 – 31.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap auf die Aktie von Adidas



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze in EUR letzter Bewertungstag Adidas HB584F 218,58 150,00 260,00 16.12.2022 Adidas HB6QHM 237,91 140,00 275,00 16.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.05.2022; 12:15 Uhr

Cap-Anleihe mit 90% Mindestrückzahlung auf die Aktie von Adidas Basiswert WKN Emissionspreis max. Rückzahlungsbetrag in EUR Finaler Bewertungstag Adidas HVB6QR* 101 %** 1.350,00 07.06.2027 *Zeichnungsfrist bis 09.06.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.05.2022 12:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

