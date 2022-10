Alphabet steckt (noch) im Seitwärtstrend!

Die Aktie von Alphabet konnte sich der Konsolidierung an den Aktienmärkten nicht entziehen und büßte gegenüber dem Allzeithoch rund ein Viertel ein. Zwar legte der Umsatz im ersten Halbjahr zweistellig zu. Der Nettogewinn ist jedoch geschrumpft. Kommende Woche wird die Google-Mutter Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Experten erwarten eine Fortsetzung dieses Trends. Der Umsatz dürfte somit weiter gestiegen und der Nettogewinn geschrumpft sein. Dennoch stuft ein Großteil der Analysten nach Angaben von Thomson Reuters die Aktie mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein.

Die Alphabet-Tochter Google ist der Inbegriff für das Suchen im Internet und steht sogar im deutschen Duden. Schätzungen zufolge erhält Google rund 5,8 Milliarden Suchanfragen pro Tag. Das Geschäft mit der Suchmaschine steuerte im zweiten Quartal 2022 rund 58 Prozent zum Konzernumsatz bei und bleibt damit bis auf weiteres der wichtigste Bereich im Alphabet-Konzern. Mit Hilfe von KI werden die Suchfunktionen bei Google stetig optimiert und weiter ausgebaut sowie Übersetzung in 24 weitere Sprachen angeboten. Allerdings ist Google längst mehr als eine Suchmaschine. 2015 firmierte Google in die Holding Alphabet um. In der Tochter Google verblieben unter anderem das Android-Betriebssystem, die Suchmaschine, Youtube und Google Maps. Zunehmend wichtiger wird allerdings das Cloud-Geschäft, das inzwischen knapp zehn Prozent zum Gesamtumsatz beisteuert und das gegenüber dem zweiten Quartal 2021 über 35 Prozent zulegte.

Anfang des Jahres feierte Google Glasses den zehnten Geburtstag. 2012 schien die Zeit allerdings noch nicht reif. Mit der Verbreitung von augmented Realtiy steht das Projekt vor einem Comeback. Google-Software für Smartwatches gibt es seit Jahren. 2019 übernahm Alphabet den Fitnessdienst Fitbit für 2,1 Milliarden US-Dollar. Anfang Oktober stellte Alphabet nun die erste eigene Smartwatch vor und geht damit direkt in Konkurrenz zu Apple. Neben Fitnessdaten finden Kunden Features wie Google Maps, Google Wallet und gmail auf der Uhr. Darüber hinaus sind zahlreiche kleinere Segmente in „other bets“ gebündelt. Eins dieser Bereiche ist das Google-Auto. Seit 2009 arbeitet die Tochter Waymo am selbstfahrenden Auto. In Phoenix im Bundesstaat Arizona sind autonome Autos von Waymo bereits unterwegs. Aktuell werden Robotaxis in einigen Bezirken von San Francisco aufgebaut. Einer Studie von Businesswire zufolge könnte der weltweite Markt für autonome Fahrzeuge bis 2030 auf 2.161 Milliarden US-Dollar steigen. Derweil verschlingt das Projekt jedoch noch Millionen. Das gilt auch für Health-Tech-Unternehmen Verily und das Drohnenprojekt „Wing“. Die Alphabet-Tochter Verily forscht im Gesundheitsbereich. Dennoch wird auch in diesen Bereichen weiter investiert.

Charttechnischer Ausblick: Alphabet



Widerstandsmarken: 104,00/110,00/120,00 USD

Unterstützungsmarken: 91,30/97,00/100,00 USD

Die Aktie von Alphabet bildet von Mitte August 2022 bis Ende September 2022 einen Abwärtstrend. Danach drehte das Papier in einen Seitwärtstrend zwischen 97,00 US-Dollar und 104,00 US-Dollar. Aktuell notiert die Aktie in der Mitte der Range. Anzeichen für einen nachhaltigen Kurswechsel gibt es frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite. Auf der Oberseite bietet sich die Chance auf eine Erholung bis 110 US-Dollar und im weiteren Verlauf bis 120 US-Dollar. Kippt das Papier hingegen unter 97 US-Dollar, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 91,30 US-Dollar.

Alphabet in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum:15.06.2021 – 21.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Alphabet in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.10.2017 – 21.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikate (Quanto) auf die Aktie von Alphabet für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis in Euro Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD

Finaler Bewertungstag Bemerkung Alphabet Express Plus Zertifikat HVB77Q* 1.010,00 65%** – 09.11.2026 Höchstbetrag: 1.380 EUR Alphabet Bonus Cap-Zertifikat HB31Q7 219,52 80,00 137,50 16.06.2023 – Alphabet Bonus Cap-Zertifikat HB77KM 279,71 70,00 170,00 16.06.2023 –

* in Zeichnung bis 10.11.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.10.2022; 10:45 Uhr;

Weitere Produkte auf die Aktie von Alphabet finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Alphabet steckt (noch) im Seitwärtstrend! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.