Amazon – Ist der Cyber Monday wirklich so wichtig?

Black Friday, Cyber Monday: An diesen für den E-Commerce so bedeutenden Tagen stehen natürlich Aktien wie die von Amazon im Fokus. Doch sind solche Aktionstage für die User überhaupt so entscheidend, wie man vielleicht vermutet?

Der Cyber Monday wird oftmals als der letzte Tag möglicher guter Angebote vor Weihnachten angesehen und tatsächlich haben Studien ergeben, dass die Angebote danach oftmals schwächer ausfallen. Auf der anderen Seite sagten in einer von Deloitte-Studie durchgeführten Studie potenzielle Schnäppchenjäger auch, dass es bei Einzelhändlern an Tagen, die auch den Black Friday oder Cyber Monday einschließen, durchaus vergleichbare Angebote online wie in den Läden gebe. Nur 29 % der Befragten gaben an, dass sie den Cyber Monday überhaupt für Käufe nutzen werden.

Der Hype ist also nicht immer gerechtfertigt, es lohnt sich auch noch vor oder nach dem Cyber Monday, auf Schnäppchenjagd zu gehen bzw. die Preise zu vergleichen. Dennoch wird der Tag auch 2022 einer der wichtigsten für den E-Commerce bleiben. Adobe Analytics geht davon aus, dass 2022 11,2 bis 11,6 Mrd. USD am Cyber Monday in den USA umgesetzt werden dürften, 5 % mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Für den kompletten Weihnachtszeitraum erwartet Adobe einen US-Umsatz von 209,7 Mrd. USD, 2,5 % mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

Die Amazon-Aktie springt heute auch prompt etwas an, allerdings hat das Unternehmen derzeit größere Probleme als den Cyber Monday. Wie in diesem Artikel bereits dargelegt, sind die Kosten zuletzt regelrecht explodiert, die Nachfrage gesunken. Daher wird der Konzern unter anderem den Mitarbeiterstamm von 1,6 Mio. im Jahr 2021 deutlich zusammenstreichen (müssen). Der jüngste Quartalsbericht brachte keine positiven Impulse, die Aktie rauschte weiter ab und notiert nun rund 50 % unter ihrem Allzeithoch.

Viel wird davon abhängen, ob Amazon 2023 operativ wieder in die Spur kommen wird. Analysten erwarten nach zwei sehr schwachen Jahren auf Free-Cashflow-Ebene wieder ein positives Ergebnis in Richtung 20 Mrd. USD. 2024 könnten es bereits über 41 Mrd. USD werden. Dem steht aktuell auch nach der Korrektur immer noch eine Marktkapitalisierung von 950 Mrd. USD gegenüber.

Chart: Amazon

Widerstandsmarken: 102,52 + 121,32 + 126,27 + 144,40/146,57 USD

Unterstützungsmarken: 85,87 + 81,30 + 65,35

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Amazon-Aktie unter der Marke von 102,52 USD angeschlagen. Erst eine Rückeroberung des ehemals wichtigen Supports, der nun als Widerstand fungiert, könnte Potenzial in Richtung 121,32 und in Richtung der EMAs 50 und 200 bzw., der Marke von 126,27 USD im Wochenchart freischalten.

Fällt die Aktie unter das bisherige Jahrestief bei 85,87 USD, könnte sie das Coronacrashtief bei 81,30 USD ansteuern. Spätestens dort müssen sich die Käufer zeigen, da ansonsten Abgaben in Richtung 65,35 USD wahrscheinlich werden.

Anleger, die bei der Aktie von Amazon investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Express Aktienanleihe Protect WKN HVB7C9 oder der Aktienanleihe Protect mit der WKN HVB7BL tun. Die Produkte befinden sich aktuell in der Zeichnung.



Amazon in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2019 – 25.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Amazon in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 25.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Amazon



Basiswert WKN Emissionspreis

Maximaler Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Amazon HVB7C9 * 101,00%** 125,52%** 18.12.2025 8,50%

* Zeichnungsfrist bis 22.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2022, 15:30 Uhr

Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Amazon



Basiswert WKN Emissionspreis

Maximaler Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Amazon HVB7BL * 100,00%** 111,75%** 13.12.2023 11,75%

* Zeichnungsfrist bis 15.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2022, 15:32 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Amazon finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Amazon – Ist der Cyber Monday wirklich so wichtig? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.