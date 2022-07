Amazon – Preiserhöhung bei Prime und Gegenwind durch Walmart

Beim Tech-Schwergewicht Amazon wird es am Donnerstag nach US-Börsenschluss spannend. Dann nämlich wird der Konzern Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld notiert die Aktie schwach. Ein gesenkter Jahresausblick von Walmart lastet auch auf anderen Titeln aus der Branche wie Target und Amazon. Die Meldung, dass Amazon in Deutschland die Preise für das Prime-Abo ab September von 69 auf 89,90 EUR anheben wird, lockt keine neuen Käufer an.

Chart: Amazon

Widerstandsmarken: 125,50/128,99/133,57/135,35/149,60 USD

Unterstützungsmarken: 117,98/115,80/1ß2,53/101,26 USD

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie nach einem starken Abverkauf knapp oberhalb der Marke von 100 USD in eine Seitwärtsphase eingebogen. Dabei wirken 102,52 bis 101,26 USD als wichtige Unterstützungszone, die die Käufer mittelfristig halten müssen. Kurzfristig geht es bereits um den EMA50 bei 118 USD bzw. den Bereich 118,00 bis 115,80 USD. Halten die Käufer diesen, wäre eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 128,99 und darüber zurück an die massive Widerstandszone zwischen 133,57 und 135,35 USD denkbar.

Gerät die Aktie dagegen wieder deutlich unter Druck, sollte ein nochmaliger Test des Kursbereichs um 102 USD nicht überraschen. Darunter trübt sich auch das übergeordnete Chartbild weiter ein.

Amazon in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2022 – 25.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Amazon in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2017– 25.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap Zertifikat auf Amazon für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend oder moderaten Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Bonuslevel/Cap in USD Letzter Bewertungstag Amazon HB5YXV 260,13 90,00 150,00 16.12.2022 Amazon HB5YYV 299,67 92,50 200,00 17.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2022; 14:12 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Amazon für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Amazon HB6H0B 7,56 79,34 3,07 Open End Amazon HB6X8H 3,90 97,87 5,96 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2022; 14:12 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Amazon für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Amazon HB5UDE 7,62 155,14 3,04 Open End Amazon HB627N 3,96 136,62 5,86 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2022; 14:14 Uhr

