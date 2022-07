Anti Plastic – Index deutlich erholt!

Nach dem turbulenten ersten Halbjahr deutet sich an den Aktienmärkten eine gewisse Stabilisierung an. Dies zeigt sich auch am ESG Global Anti Plastic Index. Das Aktienbarometer konnte sich in den zurückliegenden sechs Wochen deutlich vom jüngsten Tief distanzieren. Zu den stärksten Titeln zählten dabei die Aktien von Brambles, Billerudkorsnas und Casella Waste Systems. Brambles ist ein Anbieter von Lösungen zur Paletten- und Containerbündelung. Kürzlich lehnten die Australier eine Anfrage von Costco über die Bereitstellung von Plastikpaletten ab. Dies hätte ein Investment seitens Brambles von rund einer Milliarde US-Dollar bedeutet. Investoren quittierten die Entscheidung mit einem deutlichen Kursaufschlag. Der Verpackungsspezialist Billerudkorsnas schloss im ersten Quartal die Übernahme der amerikanischen Verso ab und sicherte sich damit ein starkes Standbein in den USA. Vergangene Woche meldeten die Skandinavier Zahlen zum zweiten Quartal. Demnach stieg der Umsatz um rund 75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und der operative Gewinn (EBIT) hat sich fast verdreifacht. Der Recyclingkonzern Casella Waste Systems ist in sieben nördlichen US-Bundesstaaten aktiv. Im ersten Quartal stieg der Umsatz mit 23,5 Prozent deutlich stärker als für das Gesamtjahr prognostiziert. Der Nettogewinn blieb jedoch weit unter den Erwartungen und löste damit einen drastischen Kurssturz aus. Dennoch wurde die Prognosen für das Gesamtjahr stets bestätigt. Am Freitag werden Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht.

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR)

Es geht darum, Ersatzstoffe zu entwickeln oder vernünftige Wege zu finden, Plastikprodukte wiederzuverwenden und zu recyceln. Die Formel lautet also: Reduce / Reuse / Recycle (die 3 „R“s). Auf entsprechende Aktivitäten haben sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen spezialisiert. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Anleger kompakt in diesen Themenbereich investieren. Basiswert des Zertifikats ist der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Er enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten. Neben den vier genannten Titeln zählen aus Europa unter anderem Recyclingexperten wie Biffa und Veolia Environment, BillerudKorsnäs (Hersteller von Papier- und Wellpapperohstoffen aus 100% Zellstoff) und der Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten Tomra zum Index.

Der Index bildet die Wertentwicklung von Aktien, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien). Steigt der Wert des Index, legt der Kurs des Zertifikats zu. Gleichwohl gilt, dass Aktien auch fallen können. Ein Kursrückgang eines oder mehrerer im Index enthaltenen Titel, führt zu einem Rückgang des Zertifikatekurses.

ESG Global Anti Plastic Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 14.07.2021 (Start des Index) – 26.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Emissionstag 09.06.2021 Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Währung Euro Verkaufskurs EUR 92,96 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 26.07.2022 >> Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB5PL

>> Weitere Informationen zum Index unter: onemarkets.de/anti-plastic

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bildnachweis: iStock: solarseven

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Anti Plastic – Index deutlich erholt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.