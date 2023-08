Anti Virus Index erhält Schwung von neuem Trend!

Der Global Anti Virus Health Net Return Index konnte in der abgelaufenen Woche gegen den allgemeinen Trend deutlich zulegen und kratzte am Julihoch. Unterstützung bekam der Index unter anderem von Abbvie und Sanofi. Eli Lilly profitiert zudem von einem neuen Trend.

Abbvie ist ein Biopharma-Konzern, der neben der Virologie vor allem in der Erforschung von Medikamenten in den Bereichen Immunologie und Onkologie tätig ist. Das umsatzstärkste Medikament des Konzerns, das Arthritis-Medikament Humira, hat jedoch den Patentschutz verloren und musste zuletzt deutliche Umsatzeinbußen aufgrund günstigerer Nachahmerprodukte hinnehmen. Dennoch generierte Humira im abgelaufenen Quartal noch einen Umsatz von rund vier Milliarden US-Dollar. Mit Rinvoq und Skyrizi hat Abbvie zudem zwei mögliche Blockbuster-Nachfolger, die bereits auf dem Markt sind. Im vergangenen Geschäftsquartal verbuchten sie jeweils Umsatzzuwächse von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Überraschend gute Q2-Zahlen gaben dem Papier zuletzt Auftrieb.

Sanofi musste beim Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal Einbußen hinnehmen. Dennoch erhöhten die Franzosen den Ausblick für das Gesamtjahr. Hintergrund waren starke Zuwächse beim Blockbuster Dupixent und Impfstoffen wie Polio. Im vergangenen November erfolgte die US-Zulassung für das Diabetes Typ1-Medikament und möglichen Blockbusterkandidat, Tzield.

Eli Lilly profitierte zuletzt von neuen Abnehmtrends. So wurde verschiedenen Berichten zufolge unter anderem das 2022 zugelassene Diabetes-Medikament Mounjaro nicht nur von Diabetes-Patienten erworben. Nachdem es die Gewichtsabnahme fördert, wird es zunehmend auch von „gesunden“ Leuten gekauft. Aktuell diskutiert der US-Kongress ein Gesetz zur Behandlung und Reduzierung von Fettleibigkeit und die Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Diabetes-Medikamente könnten somit zunehmend als Abnehmhilfe genutzt werden. Dies gilt umso mehr, wenn sie nicht nur in Form von Spritzen, sondern auch als Tabletten und in verschiedenen Dosierungen angeboten werden. Genau daran forscht derzeit nicht nur Eli Lilly.

Corona ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Dies sorgt entsprechend für Druck auf die Notierungen von Corona-Impfstoffhersteller wie Moderna. Aktuell bestimmenen Themen wie Abnehmpräparate Eli Lilly die Kurse an den Börsen. Das Coronavirus hat jedoch gezeigt, dass Infektionskrankheiten keineswegs an den Grenzen zu Europa Halt machen. Vielmehr können sie sich rasant global ausbreiten und im weiteren Verlauf neue Mutationen entwickeln. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass Corona nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird. Die Herausforderungen der Pharmabranche werden also voraussichtlich anhalten. Das gilt nicht nur für diesen Sektor. Schutzmaßnahmen wie Desinfektionsmittel, Masken und (Schnell-)tests werden weiterhin gefragt bleiben. Das Milliardengeschäft für Gesundheits-, Medizintechnik- und Pharmahersteller bedeutet auch Chancen für Anleger.

Der Global Anti Virus Health Net Return Index enthält 20 internationale Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen eine Ausbreitung von übertragbaren Viruserkrankungen eindämmen. Dazu zählen Hersteller von Hygieneprodukten ebenso wie Produzenten medizinischer Geräte für Behandlungen sowie Entwickler oder Hersteller von Impfstoffen, Medikamenten bzw. Virus- oder Antikörpertests. Aktuell zählen neben den genannten drei Titeln unter anderem Johnson & Johnson, Pfizer und Thermo Fisher Scientific zum Index. Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index, profitiert auch das Indexzertifikat. Die Nettodividenden werden in der Indexberechnung berücksichtigt. Ein schwacher Gesamtmarkt oder deutliche Konsolidierungen einiger Indexmitglieder können den Index allerdings unter Druck setzen. Der Biotechnologie- und Pharmasektor investiert über Jahre Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Positive Studienergebnisse werden oft durch Kursgewinne quittiert. Nicht selten zeigen die Studien in den Testphasen jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse. Dies kann zu drastischen Kursabschlägen führen.

Global Anti Virus Health Net Return Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 10.07.2020 (Start des Index) – 11.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de



HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Global Anti Virus Health Net Return Index ISIN/WKN DE000HR09BX5 / HR09BX* Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,20 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 118,65 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 11.08.2023

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

