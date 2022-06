Apple – nach Konsolidierung auf Erholungskurs!

Die Aktie von Apple hat seit dem Allzeithoch rund 17 Prozent verloren und hat damit die Position des wertvollsten notierten Unternehmens der Welt eingebüßt. Vor einigen Tagen notierte das Papier sogar noch tiefer. Apple ist ebenso wie viele andere Konzerne von den Lieferengpässen, insbesondere im Halbleiterbereich, betroffen. Apple-Chef Tim Cook hat seine Lieferanten bereits informiert, dass 2022 wohl „nur“ 220 Millionen iPhones produziert werden. Das entspricht in etwa dem Niveau von 2021. Stagflation statt eines geplanten Wachstums. Die Marktteilnehmer erwarteten für das laufende Geschäftjahr rund 240 Millionen Stück. Aufgrund des jüngsten Lockdowns in China rechnet Cook im zweiten Quartal sogar mit einem deutlichen Absatzrückgang. So wundert es auch nicht, dass sich der iPhone-Hersteller inzwischen nach neuen Produktionsstätten außerhalb von China umsieht.

Von 6. bis 10. Juni 2022 findet die Apple Entwicklerkonferenz WWDC 2022 statt. Dabei werden neben zahlreichen Softwareupdates unter anderem die Präsentation der neuen iWatch9 erwartet. Ein großes Fragezeichen steht noch vor einem neuen MacBook Air. Es ist inzwischen auch ein offenes Geheimnis, dass Apple an einem Mixed-Reality-Headset arbeitet. Wann es auf den Markt kommt, ist noch offen. VR/AR ist längst nicht nur ein Markt für Gamer. Eine Vielzahl von Unternehmen beschäftigen sich inzwischen mit Metaverse und ähnlichen Plattformen. Apple plant dem aktuellen Marktführer Meta Platforms auf dem Markt für VR/AR-Brillen Konkurrenz zu machen.

Cook arbeitet somit bereits an der nächsten Wachstumsstory für Apple. Die Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahrs 2021/22 zeigten, dass das Geschäft mit Wearables, Home und Accessoires mit rund 12 Prozent deutlich stärker gestiegen ist, als der iPhone-Bereich. Im Service-Sektor mit dem Streaming-Dienst verbesserte sich der Umsatz sogar um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichwohl ist die Abhängigkeit vom iPhone weiterhin groß. Schließlich waren die Handys für 55 Prozent des Umsatzes verantwortlich.

Ende April weitete Apple das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden US-Dollar aus. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 22 (Quelle: Thomson Reuters, 03.06.2022) ist die Aktie zudem moderat bewertet. Wie die jüngste Konsolidierung zeigt, ist die Apple-Aktie nicht frei von Risiken. Hiobsbotschaften des Unternehmens oder ein schwacher Gesamtmarkt können das Papier unter Druck bringen.

Chart: Apple

Widerstandsmarken: 155,70/166,30 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 123,40/137,35/145,20/150,00 US-Dollar

Die Aktie von Apple bildet seit Anfang April 2022 einen Abwärtstrend. Mitte Mai sackte das Papier unter die 150/179 US-Dollar Range und stabilisierte sich erst im Bereich 137,35 US-Dollar. In den zurückliegenden Tagen konnte sich die Apple-Aktie deutlich verbessern. Gestern gelang die Rückkehr in die Range. Damit besteht die Chance auf eine Erholung bis 155,70 US-Dollar und im weiteren Verlauf bis 166,30. Bis dahin muss jedoch stets mit Rücksetzern bis 137,35 US-Dollar gerechnet werden.

Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 20.07.2021 – 02.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Apple in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2022– 02.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

