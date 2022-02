Banken im Aufwind!

Sie hatten einen starken Start ins neue Jahr. Die europäischen Bank-Aktien. Der Stoxx® Europe 600 Banks Index legte seit Jahresbeginn über sieben Prozent zu und hängte damit die übrigen Sektoren deutlich ab. Unterstützung bekam der Sektor von zwei Seiten. Die anhaltende Inflation trieb zuletzt die Renditen an den Anleihemärkten nach oben. In den USA ist die erste Zinserhöhung nur noch eine Frage der Zeit. Dies spielt den Banken in die Karten. Die Deutsche Bank und UBS präsentierten zuletzt gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Weitere Häuser folgen in den nächsten Wochen.

Deutsche Bank meldete einen Vorsteuergewinn für 2021 von 3,4 Milliarden Euro. Das höchste Ergebnis seit 2011. „Wir haben die Deutsche Bank nachhaltig zurück in die Gewinnzone und auf Wachstumskurs gebracht. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass uns von diesem Kurs nichts mehr abbringt“, erklärte Konzernchef Christian Sewing bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen. „2022 ist das Jahr, in dem wir dem Markt endgültig beweisen können, dass wir nachhaltig profitabel sind.“

Die französische BNP Paribas wird kommende Woche Zahlen vorlegen. Experten rechnen mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Ende 2021 vereinbarte das Institut den Verkauf der US-Privatkundensparte. für 16,3 Milliarden US-Dollar. Ein Schritt, der Investoren gut ankam. Die Commerzbank meldet in zwei Wochen Zahlen. Analysten erwarten mehrheitlich einen Gewinn für das Fiskaljahr. Im Jahr zuvor schrieb das Finanzinstitut noch rote Zahlen. Trotz der jüngsten Erholung im Bankensektor sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder eine signifikante Wende am Anleihemarkt, könnte den Sektor unter Druck setzen. Vor diesem Hintergrund könnten Bonus-Cup-Zertifikate ein interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

Investoren, die ihr Risiko auf mehrere Titel diversifizieren wollen, bietet sich beispielsweise das Indexzertifikat auf den Stoxx® Europe 600 Banks Net Return Index oder den EuroStoxx® Banks Net Return Index. Der Stoxx® Banks Index enthält auch Titel aus Großbritannien und der Schweiz. Die Nettodividenden werden jeweils reinvestiert.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12,50/13,70 Euro Unterstützungsmarken: 10,70/11,00/11,90 Euro Die Aktie der Deutschen Bank hat das Hoch vom Juni 2021 überwunden. und steuert nun das Hoch vom Februar 2018 bei EUR 13,70 an. Aktuell zeigt das Papier keine Schwäche. Auf der Unterseite findet die Aktie im Bereich von EUR 11,90 eine starke Unterstützung. Rücksetzer auf dieses Level, könnten Bullen als Einstiegschance sehen. Sinkt das Wertpapier allerdings unter diese Marke, droht ein Konsolidierung bis in den Bereich von EUR 11. Deutsche Bank in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 22.02.2021– 02.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Deutsche Bank in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.02.2015– 02.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Mögliche Investmentprodukte Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in EUR Cap-Level (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag BNP Paribas Bonus-Cap Zertifikat HB2F0N 90,99 47,50 110,00 16.09.2022 Commerzbank Bonus-Cap Zertifikat HB2F1S 8,31 6,00 10,00 16.12.2022 Deutsche Bank Bonus-Cap Zertifikat HB32Z4 12,01 10,00 14,00 16.12.2022 Stoxx® Europe 600 Banks Net Return Index Indexzertifikat* HR0KNJ 43,76 – – Open End EuroStoxx® Banks Net Return Index Indexzertifikat* HR67CP 27,15 – – Open End * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.02.2022; 10:37 Uhr

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Banken im Aufwind! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.