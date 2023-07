BASF knackt wichtigen Kreuzwiderstand

Die Aktie des Chemieriesen BASF legte heute kräftig zu. Dabei meldete der Konzern heute einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war jedoch keine Überraschung, denn BASF meldete im Vorfeld bereits Eckdaten und korrigierte die Prognose für das Gesamtjahr nach unten. Für leichten Optimismus sorgten heute Aussagen von Konzernchef Martin Brudermüller: „Wir erwarten für die zweite Jahreshälfte 2023 keine weitere Abschwächung der Nachfrage weltweit – auch wenn wir in Europa und den USA rezessive und in China gedämpfte Entwicklungen sehen“, erklärte Brudermüller bei der Vorlage der Zahlen. Unterstützung verspricht sich Brudermüller vom Lagerabbau bei vielen Kunden. Zudem wird das gestartete Sparprogramm forciert. „Zusammen mit den bereits laufenden Initiativen in unseren weltweiten Serviceeinheiten werden wir die Fixkosten bis Ende 2026 senken, sodass sie ab dann Jahr für Jahr rund eine Milliarde Euro weniger betragen werden“, sagte der neue Finanzvorstand Dirk Elvermann.

Nach Angaben von Refinitiv fallen die Einschätzungen der Experten dennoch sehr unterschiedlich aus. Mit einer Dividendenrendite von aktuell 7,1 Prozent (Quelle. Refinitiv9 ist die Aktie moderat bewertet. Mit dem geplanten Investment von rund 10 Milliarden Euro in China will der Chemieriese mittelfristig noch stärker von einem überdurchschnittlichen Wachstum in China profitieren. Der Wachstumsmotor in China stottert aktuell jedoch. Auch in anderen Regionen der Welt hinterlassen die hohe Inflation und steigenden Zinsen ihre Spuren. Es ist somit in den nächsten Wochen weiterhin mit Schwankungen der BASF-Aktie zu rechnen.

Chart: BASF Widerstandsmarken: 50,80/54,00 EUR Unterstützungsmarken: 42,05/44,60/46,20/48,00/48,20 EUR Nach dem deutlichen Kursanstieg von Ende September 2022 bis Anfang Februar 2023 drehte die Aktie von BASF in eine Konsolidierungsphase. Dabei wurde zeitweise die Unterstützung auf Höhe der 38,2% Retracementlinie bei EUR 44,60 unterschritten und ein Tief bei EUR 42,05 ausgebildet. Seit Mitte Juni zieht das Papier jedoch wieder nach oben. Vergangene Woche gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Heute folgte der Sprung über den Kreuzwiderstand bei EUR 48,20 (61,8%-Retracementlinie, 200-Tage-Durchschnittslinie). MACD- und RSI-Indikatoren signalisieren noch keine Schwäche. Die nächste Hürde liegt auf Höhe des Aprilhochs bei EUR 50,80. Im weiteren Verlauf besteht aus technischer Sicht Potenzial bis zum Jahreshoch bei EUR 54,00. Eine wichtige Unterstützung findet das DAX®-Papier bei EUR 46,40. Kippt die Aktie unter diese Marke und damit zurück in den Abwärtstrend, droht eine Konsolidierung bis EUR 42,05. BASF in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 20.06.2022 – 27.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de BASF in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.07.2017– 27.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die mittelfristig eine Seitwärtsentwicklung der Aktie erwarten. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe des festgelegten Basispreises oder darüber, erhalten Anleger den Höchstbetrag ausbezahlt. Andernfalls erhalten sie eine festgelegte Anzahl von Aktien und gegebenenfalls einen gewissen Betrag in bar. In diesem Fall erleiden Investoren einen Verlust. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Delivery Hero-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet. Top-Zertifikat auf die Aktie von BASF für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Basispreis Höchstbetrag in EUR Finaler Beobachtungstag BASF HVB82G 1.020,00 100%* 1.700,00 16.08.2027 *x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Zeichnungsfrist bis 17.08.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2023; 13:00 Uhr; Faktor Optionsscheine Long auf BASF für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HC15Y7 10,86 31,941556 35,934251 3 Open End BASF HB99BV 7,44 38,328818 43,11992 5 Open End BASF HC50EM 7,19 43,119264 46,473943 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2023; 13:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf BASF für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HC15XZ 4,62 63,867365 59,875655 -3 Open End BASF HC3041 5,44 57,480103 52,69201 -5 Open End BASF HC7DDF 3,27 54,483 51,017881 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2023; 13:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der BASF finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag BASF knackt wichtigen Kreuzwiderstand erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.