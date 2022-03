Caterpillar – Die Spannung steigt

Wertpapiere des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar präsentieren sich in den letzten Tagen wieder stark gefragt, die Aktie tendiert zu ihrer seit Sommer letzten Jahres bestehenden Abwärtstrendlinie aufwärts. Ein Durchbruch könnte dem Wertpapier demnach zu einem regulären Kaufsignal verhelfen, sofern Käufer weiter am Ball bleiben .

Die letzte große Aufwärtsphase in der Caterpillar-Aktie fand zwischen März 2020 und Sommer letzten Jahres statt und brachte dabei frische Rekordstände bei 246,69 US-Dollar hervor. Die letzten Monate waren von einer gewöhnlichen Konsolidierung mit Abschlägen auf rund 180,00 US-Dollar bis Ende Februar dieses Jahres geprägt. Die dreiwellige Korrekturwelle könnte mit den jüngsten Kursgewinnen und einem anschließenden Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend ein Ende finden und neuerliche Jahreshochs hervorbringen. Mittelfristig wäre dies auch ein Anzeichen für eine Trendfortsetzung, die sich durchaus lohnen würde auf der Oberseite nachzuvollziehen.

Kaufsignal abwarten

Nachhaltige Kaufsignale mit vorläufigen Zielen an den aktuellen Jahreshochs von 230,43 US-Dollar werden erst oberhalb von mindestens 226,35 US-Dollar – besser 230,00 US-Dollar – auf Wochenschlusskursbasis erwartet. Anschließend könnten dann die Rekordstände bei 246,69 US-Dollar in Angriff genommen werden, mittelfristig könnte sogar der Bereich um 280,00 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer auf Sicht der nächsten Monate rücken. Hierzu sollte jedoch ein nachhaltiger Ausbruch über die genannte Kaufmarke erfolgen. Anderenfalls würde ein Verbleib im laufenden Abwärtstrend für temporäre Abschläge sprechen, Unterstützungen findet Caterpillar im Bereich von 198,03 US-Dollar vor, darunter an den aktuellen Jahrestiefs um 180,00 US-Dollar. Dieser Bereich wird derzeit allerdings als neutrale Handelsspanne gewertet.

Widerstände: 225,00; 227,71; 230,43; 231,94; 241,08; 246,69 US-Dollar

Unterstützungen: 217,77; 210,70; 198,03; 203,26; 196,58; 191,95 US-Dollar

Caterpillar in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.04.2021 – 17.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US1491231015

Caterpillar in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.03.2017 – 17.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US1491231015

Call Optionsschein auf Caterpillar für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Caterpillar HB02RQ 4,89 175,00 3,25 14.12.2022 Caterpillar HB13CP 2,41 220,00 4,58 18.01.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2022; 12:46 Uhr

Put Optionsschein auf Caterpillar für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Caterpillar HR9LQC 3,21 240,00 -3,62 14.12.2022 Caterpillar HR8UDW 2,21 220,00 -4,05 14.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2022; 12:49 Uhr

