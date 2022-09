COMMERZBANK – Aktie bald wieder bullisch unterwegs?

In den letzten Monaten hatten es auch Bank-Aktien nicht leicht, trotz der Aussicht auf ein steigendes Zinsumfeld. Bei der Commerzbank-Aktie kam es dabei m Juli zu größeren Verkäufen, ehe in den letzten Wochen eine Stabilisierung gelang. Nun jedoch zeichnet sich womöglich eine bullische Trendwende ab.



Der aktuelle Blick der Anleger richtet sich vor allem auf den EZB-Entscheid am Donnerstag. Dabei wird aufgrund der grassierenden Inflation ein weiterer großer Zinsschritt erwartet, viele erwarten sogar eine kräftige Erhöhung um 0,75%. Würde die EZB diesen Schritt gehen, dürften Marktteilnehmer hiermit wieder bullischer für Bank-Aktien gestimmt sein, vor allem im Hinblick auf das positive Ertragsumfeld. Auf der anderen Seite halten natürlich Rezessionsängste, Inflationssorgen sowie die Gas-Krise und der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung weiterhin Anleger fern. In den letzten Handelstagen überwiegt jedoch die positive Stimmung. Erst heute kommt es zu einer Kaufempfehlung durch Warburg Research, was Anleger weiter antreibt.

Chart: Commerzbank

Widerstandsmarken: 7,17 + 7,34 + 7,91 + 8,07 +8,58 EUR

Unterstützungsmarken: 6,19 + 6,02 + 5,83 + 5,65 EUR

Mit den heutigen Aufschlägen können zunächst erneut der EMA50 sowie der EMA200 überwunden werden, auch wenn diese durch die Seitwärtsbewegung der letzten Monate etwas an Wirkungskraft verloren haben. Als nächste Hürde liegt nun der Widerstandsbereich bei 7,17 – 7,34 EUR voraus. Gelingt es diese Hürde zu knacken, würde sich damit eine Laufstrecke bis zur 8-EUR-Marke sowie 8,58 EUR eröffnen. Dies unterstützt gegenwärtig auch der MACD-Indikator, bei welchem sich ein Kaufsignal abzeichnet. Möchte man auf dieses Szenario spekulieren, eignen sich hierfür beispielsweise die Turbo-Bull-Optionsscheine mit der WKN HR73K5 oder HB9QA1.

Nehmen Anleger ihre Gewinne vorher mit, so gilt die Aktie bei 6,19 EUR als gut unterstützt. Erst wenn dieser Support unterschritten werden würde, müsste dem Long-Setup eine Absage erteilt werden. Stattdessen wäre mit einem Re-Test der Unterstützungen zwischen 5,65 EUR und knapp 6 EUR zu rechnen.

Commerzbank in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2022 – 06.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Commerzbank in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 06.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank HR73K5 2,00 5,08 3,54 Open End Commerzbank HB9QA1 0,79 6,30 8,99 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2022; 12:16 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank HB7VMB 1,56 8,57 4,53 Open End Commerzbank HB8EAH 0,56 7,55 12,68 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2022; 12:22 Uhr

