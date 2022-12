Commerzbank – Trotz Umbau Dividende im Fokus

Die Aktionäre der deutschen Großbank Commerzbank können ab 2024 auf eine Dividende hoffen, bei diesem Geldinstitut erstmals wieder seit 2019. Währenddessen schreitet der Umbau der Bank weiter voran, aber auch der Aktienkurs verbessert sich sukzessive .

Lange Zeit schütteten die beiden größten Banken Deutschlands keine Dividende aus, erstmals war dies bei der Deutschen Bank in diesem Jahr zu beobachten. Die Commerzbank dürfte angesichts der Restrukturierungsmaßnahmen bis 2024 noch auf sich warten lassen, peilt allerdings eine Ausschüttung von rund drei Prozent an. Auch Aktienrückkäufe hält der Vorstand für möglich, was zusätzlich den Kurs des Geldinstitutes stützen dürfte. Spekulativ orientierte Anleger könnten bereits im Vorfeld aktiv werden und sich über entsprechende Scheine an dem Institut beteiligen.

Dividende ab 2024 angestrebt

Seit einem Doppeltief im Mai 2020 hat sich der Aktienkurs der Commerzbank wieder sichtlich aufgehellt, zeitweise gelang es sogar auf 9,51 Euro zuzulegen. Allerdings scheint das Papier zuletzt wieder auf Richtungssuche zu sein, handfeste Long-Signale mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs bei 9,51 Euro ergeben sich technisch erst ober von 8,50 Euro, darüber könnte sogar der Widerstandsbereich um 9,65 Euro angesteuert werden. An dem langfristigen Abwärtstrend würde dieses Szenario allerdings auch nur wenig ändern. Um ins bärische Lager zu wechseln, müssten dagegen die markante Horizontalunterstützung der letzten Jahre um 6,83 Euro zusammen mit dem 200-Wochen-Durchschnitt gebrochen werden. Dann wären rasche Rücksetzer auf 6,16 und darunter glatt 5,00 Euro stark anzunehmen.

Widerstände: 8,08; 8,21; 8,43; 8,64; 9,11; 9,51 Euro

Unterstützungen: 7,67; 7,42; 7,21; 6,90; 6,52; 6,16 Euro

Commerzbank in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.10.2021 – 05.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000CBK1001

Commerzbank in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.12.2017 – 05.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000CBK1001

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank HB9QA0 1,70 6,2769 4,69 Open End Commerzbank HB9Y4Q 1,06 6,926139 7,53 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2022; 13:08 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Commerzbank für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank HB380E 1,3799 9,277905 5,77 Open End Commerzbank HB7VMB 0,62 8,507115 12,91 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2022; 13:10 Uhr

