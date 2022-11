Continental – Das Profil stimmt

Bis in den September hinein hatten zyklische Aktien wie Continental enorme Probleme. Inzwischen steht der Wert rund 30 % höher. Geht da noch mehr?

Nachdem einige Tage zuvor noch negative News über einen Cyberangriff auf den Konzern die Runde machten, wirkten die Mitte des Monats gemeldeten Quartalszahlen des Unternehmens wie ein Turbo auf die Aktie. Continental steigerte den Umsatz im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 8,0 auf 10,4 Mrd. EUR. Analysten hatten nur mit Erlösen von 10,0 Mrd. EUR gerechnet. Das bereinigte EBIT sprang von 412,2 auf 604,5 Mio. EUR nach oben und toppte damit den Analystenkonsens von 519 Mio. EUR deutlich.

Analysten zeigten sich angetan von dem Bericht. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Ziel von 83 EUR. Die kanadische Bank RBC hob das Kursziel von 58 auf 59 EUR leicht an. Continental habe im dritten Quartal gut abgeschnitten, aber auch von Einmaleffekten profitiert, die sich 2023 umkehren könnten, so Analyst Tom Narayan. Auch der Ersatzteilemarkt schwäche sich wieder ab. Die größten Optimisten bilden aktuell Warburg Research. Sie sehen den Wert erst bei 95 EUR als fair bewertet an. Das leicht reduzierte Ziel für den Free Cashflow im Quartalsbericht sei vom Markt bereits erwartet worden, so die Experten.

Im Schnitt geht der Markt bei Continental im Jahr 2023 von einer deutlichen Ergebnisverbesserung auf 8,00 EUR je Aktie aus. 2024 könnten es wieder über 9,50 EUR je Aktie werden. Der Umsatz soll sich auf 41,26 und anschließend 43,27 Mrd. EUR verbessern. Aufseiten des Free Cashflows werden Größenordnungen von 1,24 und 1,97 Mrd. EUR erwartet. Damit errechnen sich für die Aktie KGVs von 7 und 6, KUVs von 0,28 und 0,27 sowie KCVs von 9 und 6.

Chart: Continental

Widerstandsmarken: 62,02 + 62,82 + 65,14 + 72,55 USD

Unterstützungsmarken: 56,78 + 55,37 + 51,45 + 48,35 + 44,59 USD

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie von Continental Ende September an einem wichtigen Support bei 44,59 EUR gedreht. Seither läuft eine Aufwärtsbewegung, die zunächst am EMA50 ausgebremst wurde. Schlussendlich überbot der DAX-Titel aber auch diesen Widerstand und schoss bis an das Tief bei 62,02 EUR. Von dort aus prallte der Wert nach unten ab, verteidigte aber den EMA50 vor einigen Tagen mehrfach als neue Unterstützung.

Solange dieser gleitende Durchschnitt hält, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung denkbar, wobei erneut die Marke von 62,02 EUR bzw. das Zwischenhoch bei 62,82 EUR als Widerstände eine Rolle spielen könnten. Dort wird in einigen Tagen auch eine Abwärtstrendvariante seit Juni verlaufen. Erst wenn diese Hürde überschritten und auch der EMA200 aufgeknackt ist, wären weitere Zugewinne in Richtung 72,55 EUR zu erwarten.

Ein Bruch des EMA50 könnte dagegen Abgaben in Richtung 51,45 EUR nach sich ziehen. Unterhalb des Zwischentiefs bei 48,35 EUR wären sogar neue Jahrestiefs wieder ein Thema.

Anleger, die bei der Aktie von Continental investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Express Aktienanleihe Protect WKN HVB7AD tun. Das Produkt befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der 62-EUR-Marke spekulieren möchten, können auf die Hebelprodukte WKN HC0AAQ oder HC1AS1 zurückgreifen.



Continental in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2022 – 29.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Continental in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 29.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Continental



Basiswert WKN Emissionspreis

Maximaler Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Continental HVB7AD * 101,00%** 128,25%** 08.12.2025 9,40%

* Zeichnungsfrist bis 08.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.11.2022, 15:54 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsscheine auf Continental für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Laufzeit Continental HC0AAQ 1,97 38,32 2,94 open end

Continental HC1AS1 1,03 47,72 5,64 open end

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.11.2022; 16:24 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsscheine auf Continental für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Laufzeit Continental HB88N9 1,63 73,89 3,56 open end Continental HB9MPX 0,79 65,46 7,37 open end

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.11.2022; 16:28 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Continental finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

