DAX – 3 Aktien mit interessanten Bonus-Chancen!

Der DAX® tauchte gestern morgen zeitweise auf 14.820 Punkte. Zahlreiche Aktien verbuchten damit in den zurückliegenden drei Monaten Verluste von rund 20 Prozent. Dazu zählen Continental, Infineon, Puma. Heute kann sich der Leitindex wieder stabilisieren. Die Börsen dürften dennoch in den kommenden Wochen turbulent bleiben. Gleichwohl verfügen diese Titel über eine starke Marktposition in ihren jeweiligen Bereichen. Konsolidierungsphasen wie aktuell bieten zudem interessante Konditionen bei Wertpapieren wie Bonus Cap-Zertifikaten.

Continental:

Die Aktie des Automobilzulieferers kam zuletzt kräftig unter die Räder. Die Chipkrise sorgt dafür, dass deutlich weniger Fahrzeuge bei Kunden wie BMW, Mercedes-Benz, Renault und VW vom Band fahren. Das bremst auch die Zulieferer aus. Wann die Produktionen wieder hochgefahren werden, ist noch offen. Anzeichen für eine Entspannung der Lieferengpässe gibt es noch nicht. Continental-Chef Nikolai Setzer rechnet für das zweite Halbjahr 2022 mit einer Entspannung. Am 9. März 2022 wird der Automobilzulieferer finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlichen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 überstiegen die neuen Aufträge den in diesem Zeitraum erzielten Umsatz. Bestätigt sich dieser Trend zum Jahresschluss, dürften die Ampeln weiter auf Wachstum gestellt seit – sobald die Chipkrise überstanden ist.

Infineon:

Auch der Halbleiterhersteller hängt stark von der Automobilindustrie ab. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020/21 erzielten die Münchener rund 44 Prozent des gesamten Umsatzes mit dem Automobilsektor. Dennoch erhöhte der Chiphersteller bei der Vorlage der Zahlen für das erste Geschäftsquartal die Umsatzprognose um 300 Millionen Euro auf 12,5 bis 13,5 Millionen Euro und das Margenziel. Investoren denken aktuell jedoch einen Schritt weiter. Die derzeitige Knappheit bei Halbleitern sorgt für hohe Preise und damit entsprechend hohe Margen. Füllen sich die Lagerbestände wieder, dürften die Preise sinken. Dies setzte das Papier zuletzt unter Druck. Gleichwohl dürften mit dem Ende der Chipkrise die Preise zwar fallen, aber die Volumen steigen. Darüber ist Infineon in drei weiteren wachstumsstarken Segmenten tätig: Industrie Power Control, Power & Sensor Systems und Connected Secure Systems. Der globale Trend zu mehr Elektrifizierung und Digitalisierung, soll dafür sorgend dass der Umsatz bis 2025 um rund fünf Milliarden Euro auf rund 16 Milliarden Euro steigt.

Puma:

Der Sportartikelhersteller meldete für das zurückliegende Geschäftsjahr bereits Eckdaten. Demnach stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund ein Drittel und der operative Gewinn hat sich mehr als verdoppelt. Damit gelangen trotz Corona-Pandemie und Lieferengpässe Rekordwerte. Details wird Puma am 23. Februar 2022 veröffentlichen. Ähnlich wie bei Infineon, rechnen zahlreiche Experten in den kommenden Monaten mit sinken Margen. So manchem strengen Beobachter ist möglicherweise aufgefallen, dass die chinesischen Athleten, Hilfskräfte und IOC-Offiziellen bei den Olympischen Spielen in Peking vom chinesischen Sportartikelhersteller Anta ausgestattet werden. Anta konnte zuletzt auf dem Heimatmarkt überdurchschnittlich stark zulegen und bremste damit Konkurrenten wie Puma aus.

Eine steigende Volatilität führt bei Wertpapieren wie Bonus-Cap-Zertifikaten in einigen Fällen zu durchaus interessanten Konditionen.

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap Zertifikate für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonus-Level in EUR letzter Bewertungstag Continental HB32X6 116,95 70,00 140,00 16.09.2022 Infineon HR9JUS 44,50 27,50 60,00 16.09.2022 Puma HB2EQL 136,22 70,00 160,00 16.09.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2022; 16:20 Uhr

Weitere Produkte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – 3 Aktien mit interessanten Bonus-Chancen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.