DAX – Anleger warten ab. Post und SMA Solar deutlich in Plus.

In der ersten Handelsstunde pendelte der DAX® in einer engen Range um die Marke von 15.600 Punkten. Es fehlen weiterhin signifikante Impulse. Die heute veröffentlichten Unternehmenszahlen fielen zwar mehrheitlich robust aus. Die Investoren richten ihr Augenmerk allerdings primär auf die Notenbanken. Am Rentenmarkt ist die Lage weiterhin angespannt. Dies bremst den Aktienmarkt.

Deutsche Post erhöht nach einem robusten Schlussquartal 2022 die Dividende und rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem deutlichen Rückgang des operativen Gewinns. Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk rutschte 2022 in die roten Zahlen. Dennoch soll eine Dividende gezahlt werden. Hannover Rück. bestätigte die guten Zahlen fr 2022 und rechnet weiterhin mit einer deutlichen Gewinnsteigerung in 2023. Nordex erwirtschaftete vorläufigen Zahlen zufolge zwar einen leichten Umsatzanstieg für 2022. Allerdings verbuchte der Windanlagenbauer einen operativen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe. SMA Solar erwartet für 2023 eine Verbesserung der Lieferketten und dementsprechend einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.650/5.690/16.270 Punkte Unterstützungsmarken: 15.370/15.470/15.500/15.580 Punkte Seit rund einer Woche bewegt sich der DAX® in einer Bandbreite zwischen 15.500 und 15.700 Punkten. Aktuell deutet noch nichts daraufhin, dass dem Index ein baldiger Ausbruch gelingt. Derzeit befindet sich der Index in der oberen Hälfte der Range mit einer Unterstützungsmarke bei 15.580 Punkten. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis zur oberen Barriere des Seitwärtstrends. Kippt der Index unter 15.580 Punkte besteht das Risiko eines Rücksetzers bis 15.500 Punkte. Ein nachhaltiger Trendwechsel deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range an.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 02.02.2023 – 09.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2016 – 09.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2023; 10:20 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,82 15 14.592,020648 15.112,955785 Open End DAX® HC4J55 21,65 25 15.008,898815 15.321,08391 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2023; 10.20 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 4,18 -15 16.673,994667 16.152,098634 Open End DAX® HC4J4X 8,17 -25 16.256,963693 15.944,82999 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2023; 10:20 Uhr

