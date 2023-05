DAX bestätigt Sprung über 16.200 Punkte

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.220/16.290/16.350/16.430 Punkte Unterstützungsmarken: 15.880/16.000/16.080/16.130 Punkte

Mit dem Sprung über 16.020 Punkte gelang dem DAX® gestern der Ausbruch aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend. Im weiteren Verlauf baute er die Gewinne bis 16.200 Punkte aus. In diesem Bereich hat sich der Index heute zu Handelsbeginn festgesetzt. Mit einem Ausbruch über 16.220 Punkte rückt das Allzeithoch von 16.290 Punkte erneut in greifbare Nähe. Im weiteren Verlauf ist gar eine Aufwärtsbewegung bis 16.430 (161,8%-Retracementlinie) möglich. Rücksetzer bis 16.000 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein Stimmungsumschwung kündigt sich frühestens unterhalb von 15.880 Punkten an. Trotz des gestrigen Sprungs könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 7,91. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)