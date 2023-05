DAX bleibt im Korridor. Bayer enttäuscht. Telekom überrascht

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.960/16.020/16.110 Punkte Unterstützungsmarken: 15.780/15.860/15.900/15.930 Punkte

Der DAX® eröffente mit einem Gap und schob sich im weiteren Verlauf an die Widerstandsmarke von 15.960 Punkte heran. Gelingt der Ausbruch über das Level rückt die Widerstandszone zwischen 16.000/16.010 Punkten in greifbare Nähe. Viele Investoren dürften einen signifikanten Ausbruch über die 16.000 Punktemarke abwarten ehe sie neue Engagements eingehen. In den zurückliegenden Tagen prallte der Leitindex häufig an dieser Marke nach unten ab. Auf der Unterseite findet der DAX® weiterhin zwischen 15.860 und 15.880 Punkten eine Unterstützungszone. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 6,95. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)