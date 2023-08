DAX bleibt in Seitwärtsrange. CTS Eventim und Siemens Energy im Blickpunkt.

Der DAX® startete wenig verändert in die neue Handelswoche. Nach dem deutlichen Rücksetzer in der zurückliegenden Woche, ist der Leitindex um Stabilisierung bemüht. Die US-Jobdaten zeigten am Freitag zwar eine gewisse Abschwächung. Dennoch signalisiert der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, dass der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist. Dies wiederum schürt die Angst vor weiterhin Zinserhöhungen. Indizien für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank werden möglicherweise die in dieser Woche noch zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen liefern. Es ist somit in den kommenden Tagen weiterhin mit einer gedämpften Stimmung an den Märkten zu rechnen.

Unter den Einzelwerten fielen zu Handelsbeginn die Aktien von CTS Eventim, Infineon, K+S, Scout24, Siemens Energy. CTS Eventim und K+S profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Der Halbleiterhersteller Infineon konnten sich in der ersten Handelsstunde fangen. Die Chance auf neue Kaufimpulse gibt es jedoch frühestens oberhalb von EUR 35,70. Scout24 hat nach einem starken zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Siemens Energy legte heute Geschäftszahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Demnach macht die Windkraftsparte weiterhin Probleme. Inzwischen rechnet der Konzern für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Nettoverlust von 4,5 Milliarden Euro. Hintergrund sind Garantie- und Wartungsaufwendungen aufgrund von Qualitätsproblemen bei Rotorblättern und Hauptlagern. Dennoch eröffnete das Papier mit einem deutlichen Kursaufschlag.

Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort erklärt Chef-Anlagestratege der UniCredit Philip Gisdakis im Interview wieso Aktienmärkte trotz Rekorde weiterhin interessant sind. Zudem lesen Sie wie sie sich die aktuell hohen Zinsen sichern können und worin der besondere Charme von Multi-Asset-Anlagen besteht.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.970/16.010/16.130/16.340 Punkte Unterstützungsmarken: 15.500/15.665/15.800/15.900 Punkte Der DAX® pendelte zunächst in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag und setzte damit den seit Donnerstag gebildetene Seitwärtstrend zwischen 15.800 und 15.970 Punkten fort. Auf der Oberseite stößt der Index zwischen 15.970 und 16.010 Punkten auf eine starke Widerstandszone. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb dieser Zone zu erwarten. Gelingt der Ausbruch, besteht die Chance auf eine Erholung bis 16.130 und im weiteren Verlauf bis 16.340 Punkte. Kippt der Index jedoch unter 15.800 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.665 beziehungsweise 15.500 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 16.06.2023 –01.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.08.2018 – 07.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Barriere der ausgewählten Produkte liegt aktuell über 20 Prozent unter dem aktuellen DAX®-Kurs. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 241,39 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC6ZCX 163,21 11.600 17.700 15.03.2024 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.08.2023; 10:30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 13,57 12.769,174262 14.365,321045 5 Open End DAX® HC01QX 13,29 14.364,829377 15.163,51389 10 Open End DAX® HC0558 12,92 14.896,714416 15.428,527121 15 Open End DAX® HC508N 2,73 15.322,222447 15.640,924674 25 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.08.2023; 10.30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,69 19.143,928054 17.549,238847 -5 Open End DAX® HC8E76 9,97 17.548,272938 16.749,826519 -10 Open End DAX® HC6WGY 7,99 17.016,3879 16.483,774959 -15 Open End DAX® HC8E7N 9,80 16.590,879869 16.272,334976 -25 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.08.2023; 10:30Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





