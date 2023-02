DAX – Bullen haben alles in Griff. Airbus und Commerzbank heben ab!

Die Bullen sind am Drücker. Schritt für Schritt hangelt sich der DAX® weiter nach oben. Gute Vorgaben aus den USA und erneut gute Unternehmensmeldungen sorgten für gute Laune unter den Investoren. Adidas kann nach dem Kurssturz der vergangenen Woche heute Boden gutmachen. Airbus verdiente im vierten Quartal 2022 mehr als von vielen Experten erwartet wurde. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Februar 2002. Die Commerzbank hat 2022 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Anleger quittierten dies mit einem kräftigen Kursplus. Gestern meldete das Bankhaus bereits, dass für 2022 eine Dividende gezahlt werden soll und der Antrag für ein Aktienrückkaufprogramm gestellt wurde. Am Freitag entscheidet die Deutsche Börse über einen Ersatz für die aus dem DAX® scheidende Linde. So mancher Experte hat die Commerzbank auf der Rechnung. Elmos Semiconductor hat den Umsatz 2022 um knapp 39 Prozent gegenüber 2021 gesteigert und den Betriebsgewinn fast verdoppelt. Für 2023 erwartet das Management ein Umsatzplus von rund 25 Prozent. Anleger hatten scheinbar mehr erwartet. Die Aktie startete mit einem deutlichen Abschlag.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.600/15.650/15.840/16.270 Punkte Unterstützungsmarken: 15.250/15.300/15.360/15.430/15.480/15.540 Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach oben in den Handelstag und setzte sich im weiteren Verlauf zwischen 15.560 und 15.620 Punkten fest. Der Aufwärtstrend bleibt damit intakt. Die nächste Widerstandsmarke findet der Leitindex im Bereich des Februarhochs von 15.650 Punkten. Die Bullen zeigen derzeit keine Schwäche. Rücksetzer unter 15.540 Punkte könnten einen Abverkauf bis 15.430/15.480 Punkte auslösen. In der jüngsten Vergangenheit haben derlei Schwächen oftmals zum Einstieg genutzt. Eine nachhaltige Trendwende zeichnet sich frühestens unterhalb von 15.360 Punkten ab.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 23.01.2023 – 16.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.02.2018 – 16.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.02.2023; 10:40 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 30,27 15 14474,721694 14991,469258 Open End DAX® HC01HP 21,67 20 14733,176108 15120,65864 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.02.2023; 10:40 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 4,77 -15 16539,808021 16022,11203 Open End DAX® HC30J6 2,22 -20 16281,353607 15893,857391 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.02.2023; 10:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

