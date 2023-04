DAX – die Luft ist dünn. Autobauer und Halbleiterhersteller im Blickpunkt.

In der ersten Handelsstunde pendelte der DAX® um die Marke von 15.850 Punkten und stagnierte damit auf hohem Niveau. Aus den USA gab es keine nennenswerten Impulse und der Anleihemarkt bleibt weiterhin angespannt. Heute Nachmittag wird in den USA das Beige Book veröffentlicht. Möglicherweise erhalten die Märkte dadurch neue Impulse. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Die Allianz plant Meldungen zufolge den Verkauf ihres Anteils am Neobroker N26. Der Versicherer erwartet dabei einen Erlös von rund 150 Millionen Euro. Der Verpackungsspezialist Gerresheimer plant überraschend eine Kapitalerhöhung über 3,14 Millionen Aktien. Der Bruttoemissionserlös dürfte bei rund 271,6 Millionen Euro liegen. Der Streaming-Anbieter Netflix meldete gestern nach Handelsschluss schwache Zahlen für das erste Quartal. Porsche hat dem Cayenne ein Facelift verpasst und erhöht die Preise für das neue Modell. Die EU hat sich darauf verständigt rund 43 Milliarden Euro für den Ausbau der Halbleiterindustrie in der Eurozone bereitzustellen und den EU-Anteil bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Herstellern wie Infineon, Intel etc. winken also hohe Subventionen für neue Werke. Der jüngste Zinsanstieg drückte Immobilienaktien wie Aroundtown und TAG Immobilien heute kräftig nach unten. In Europa legte der Pkw-Absatz im zurückliegenden Monat erneut kräftig zu. Im ersten Quartal sind dem Verband zufolge rund 18 Prozent mehr Neufahrzeuge auf die Strasse gekommen. In den USA treten derweil neue Regeln für Steuererleichterungen beim Kauf von E-Autos in Kraft. Steuererleichterungen in Höhe von 7.500 US-Dollar bekommen nur noch Modelle, die in den USA zusammengebaut wurden und deren Batteriekomponenten zu mindestens 50 Prozent aus den USA stammen. Unter anderem BMW, Mercedes-Benz und VW könnten ersten Meldungen zufolge ihr Recht auf die Subventionen verlieren. Im Tagesverlauf wird unter anderem Tesla Zahlen veröffentlichen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.865/15.900/15.915/16.000/16.075 Punkte Unterstützungsmarken: 15.675/15.735/15.760/15.800/15.835 Punkte Der DAX® pendelte in den ersten Handelsstunden im Bereich des gestrigen Schlussstands und schleicht damit weiter an der Unterkante des Aufwärtstrendkanals entlang. Bei einer Erholung über die Marke 15.865 Punkte besteht die Chance auf einen Anstieg bis zum jüngsten Hoch von 15.915 Punkte. Signale für einen nachhaltigen dynamischen Kursanstieg zeigen sich aktuell nicht. Vielmehr muss mit Rücksetzern bis 15.760 Punkte gerechnet werden. Dort könnten die Bullen wieder neue Kräfte sammeln. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 23.03.2023 –19.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.04.2016 – 19.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 187,09 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 271,13 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 10:15 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,65 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,52 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 10:15 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,80 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,45 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2023; 10:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

