DAX fehlen die entscheidenden Impulse. Apple mit guten Zahlen. Nordex deutet Bodenbildung an.

Die europäischen Leitindizes starteten heute fester in den Handel. Dabei schob sich der DAX® zeitweise auf 15.850 Punkte nach oben. Auf diesem Level ging den Bullen allerdings die Kraft aus. Ihnen fehlt aktuell der Rückenwind. Die Zinsentscheidungen von EZB und FED brachten keine große Überraschungen. Damit blieben auch signifikante Impulse aus. Ob die im Tagesverlauf erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA den Märkten nachhaltig Auftrieb geben, muss sich zeigen.

Adidas meldete für Q1 einen Umsatzrückgang. Der operative Gewinn brach regelrecht ein. Für das Gesamtjahr rechnet der Sportartikelhersteller mit einem Umsatzrückgang im einstelligen Bereich und bestätigte damit die Prognosen. Apple gab gestern nach Handelsschluss in den USA die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal bekannt. Demnach ging der Umsatz um drei Prozent auf 94,8 Milliarden US-Dollar zurück. Der Gewinn schrumpfte von 25 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 24,15 Milliaden US-Dollar. Deutet sich bei Nordex eine Bodenbildung an? Drei Tage in Folge pendelt das Papier bei rund EUR 10,50. Rational markierte ein neues 52-Wochenhoch. SGL Carbon steigerte den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um fünf Prozent. Der operative Gewinn legte zeitgleich um neun Prozent zu. Die Aktie gab dennoch deutlich ab. Allianz, Deutsche Post und zahlreiche weitere Titel werden heute Ex-Dividende gehandelt. Alcon, Drägerwerk, Knorr Bremse, Münchener Rück., Siltronic und Vantage Towers laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.820/15.860/15.900/15.960 Punkte Unterstützungsmarken: 15.630/15.660/15.685/15.720/15.780 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und pendelte kurzzeitig zwischen 15.830 und 15.850 Punkten. Im weiteren Verlauf gab der Index jedoch einen Teil der Tagesgewinne wieder ab und sank in den Bereich von 15.800 Punkten. Damit steckt der Index in der Mitte der Bandbreite von 15.660 bis 15.960 Puntken fest. Sinkt der DAX® unter 15.780 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 15.720 beziehungsweise ans untere Ende der Range. Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb von 15.820 Punkten und der Weg bis 15.960 Punkte ist aktuell steinig. In solchen Marktphasen könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 31.03.2023 –04.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.05.2016 – 04.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,13 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 268,08 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 10:30 Uhr Inline Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3KQD 3,55* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 4.74* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 6,76* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 7,88* 11.100 16.900 21.07.2023 *max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 10:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

