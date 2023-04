DAX fehlen die Impulse. Immoaktien erholen sich.

Der DAX® startete freundlich in den letzten Handelstag vor Ostern. Der gestern veröffentlichte ADP-Bericht deutet auf eine gewisse Verlangsamung der US-Konjunktur hin. Dies spiegelte sich in einem deutlichen Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten wider. Heute stehen noch die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an. Ob sie den Märkten vor dem verlängerten Wochenende signifikante Impulse geben können, erscheint allerdings fraglich.

Gerresheimer meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal ein Umsatzplus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zudem steigerte der Hersteller von medizinischen Verpackungen die EBITDA-Marge auf 17 Prozent. Angesichts der starken Kursrally seit Jahresbeginn hielten sich Anleger mit weiteren Engagements zunächst zurück. RWE und Symrise profitierten im frühen Handel von positiven Analystenkommentaren. Einer Meldung auf Reuters zufolge bereitet ThyssenKrupp den Börsengang der Wasserstofftochter Nucera für Juni vor. Die Entspannung an den Anleihemärkte sorgte in den zurückliegenden Tagen für eine Stabilisierung bei Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia. Für weitere Inspirationen lohnt sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.575/15.735/16.000/16.075 Punkte Unterstützungsmarken: 15.080/15.190/15.300/15.400/15.480 Punkte Der DAX® hat sich gestern im späten Handel im Bereich von 15.500 Punkten stabilisiert und den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Aktuell deutet sich eine Gegenbewegung an. Für weitere Kaufimpulse muss allerdings die Hürde bei 15.575 Punkten zunächst überwunden werden. Dann würde sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis zum jüngsten Hoch bei 15.735 Punkte ergeben. Taucht der Index alledings unter 15.480 Punkte dürfte zeitnah die Kreuzunterstützung bei 15.400 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 14.03.2023 – 06.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.04.2016 – 06.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,29 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 269,39 11.500 29.500 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.04.2023; 10:30 Uhr Faktor-Optionsscheine Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 12,95 15 14.487,924485 15.005,143389 Open End DAX® HC4L2X 4,27 25 14.901,828738 15.211,786776 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.04.2023; 10.30 Uhr Faktor-Optionsscheine Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,76 -15 16.554,89449 16.036,726292 Open End DAX® HC4L2S 3,73 -25 16.140,990237 15.831,083224 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.04.2023; 10:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

