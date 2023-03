DAX fehlen die Impulse. US-Arbeitsmarktbericht und Continental im Fokus.

Der DAX® startete heute unverändert in den Handelstag. Die gestrige Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat bot wenig Überraschungen. Es ist gemeinhin erwartet worden, dass die Notenbank angesichts der hartnäckig hohen Inflationsraten voraussichtlich einen restriktiveren Kurs fahren würde, als noch vor einigen Monaten erwartet wurde. Dies haben die Aktienmärkte allerdings bereits eingepreist. So pendelt der Index in einer engen Range und wartet auf neue Katalysatoren.

Adidas will trotz des Einbruchs beim Nettogewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Dividende zahlen. Airbus lieferte im Februar nur 46 Verkehrsflugzeuge aus. Im Januar wurden 20 Flugzeuge übergeben. Dennoch wird für 2023 die Auslieferung von 720 Flugzeugen weiter angepeilt. Brenntag will eigene Aktien im Wert von bis zu 750 Millionen Euro zurückkaufen. Continental will beim Umsatz und der Marge 2023 deutlich zulegen. Symrise erhöht nach robusten Zahlen für 2022 die Dividende. Mit konkreten Umsatzprognosen für 2023 hielt sich der Konzern zurück. Die EBITDA-Marge soll jedoch im Bereich von 20 Prozent liegen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.570/15.630/5.690/16.270 Punkte Unterstützungsmarken: 15.300/15.370/15.470/15.500 Punkte Der DAX® konnte sich in den ersten Handelsstunden vom gestrigen Tagestief distanzieren. Im Bereich von 15.570 Punkten geht den Bullen allerdings zunächst die Puste aus. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Erholung in Richtung 15.630/15.690 Punkte. Aktuell fehlen allerdings die großen Impulsgeber. Möglicherweise bringen die heute Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA Schwung. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 15.470 und 15.500 Punkten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 06.02.2023 – 08.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.03.2018 – 08.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.03.2023; 11:40 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,26 15 14.524,492786 15.043,017178 Open End DAX® HC4J55 21,09 25 14.939,441755 15.250,182144 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.03.2023; 11.40 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 4,28 -15 16.596,832 16.077,351158 Open End DAX® HC4J4X 8,57 -25 16.181,730931 15.871,041697 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.03.2023; 11:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

