DAX – gute Nachrichten werden ignoriert. Alphabet und Microsoft im Fokus.

Vor Handelsbeginn prasselte ein regelrechter Datenreigen auf die Investoren ein. Dem DAX® halfen die Meldungen allerdings nicht auf die Sprünge. Vielmehr gab der Leitindex in der ersten Handelsstunde bis auf 15.800 Punkte nach. Am Nachmittag werden noch Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. Möglicherweise geben sie dem Index signifikante Impulse.

Heute morgen gab es mehrheitlich gute Nachrichten seitens der Unternehmen. ABB ist gut ins neue Jahr gestartet. Der Siemens-Konkurrent steigerte im ersten Quartal den Gewinn und Umsatz, und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Daimler Trucks gab vorläufigen Zahlen zufolge beim Gewinn im ersten Quartal kräftig Gas und konnte die Prognosen der Analysten übertreffen. Encavis erwirbt zwei baureife Solarparkprojekte in Italien im Umfang von 93 MW. Auch der Staplerhersteller Jungheinrich passte die Jahresprognose dank eine starken Auftakts nach oben an. Heidelberg Materials übernimmt in den USA den Beton-Zulieferer Sefa Group. Nestlé konnte nicht zuletzt auf Grund von Preiserhöhungen den Umsatz in Q1 steigern. Novartis erhöhte nach einem guten ersten Quartal die eigene Prognose. Im Tagesverlauf melden unter anderem Alphabet und Microsoft Geschäftszahlen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.870/15.920 Punkte Unterstützungsmarken: 15.620/15.650/15.700/15.750/15.800 Punkte Der DAX® startete schwächer in den Handelstag und sank in der ersten Stunde zeitweise auf 15.800 Punkte. Die Bullen haben es in diesen Tagen schwer, das Zepter in die Hand zu nehmen. Nach der starken Kursrally seit Mitte März sind hohe Erwartungen bereits eingepreist. Auf der Oberseite findet der Index somit weiterhin zwischen 15.870 und 15.920 Punkten eine starke Widerstandszone. Der kurzfristige Trend ist abwärtsgerichtet. Fällt der Leitindex unter 15.800 Punkte könnte eine weitere Verkaufswelle bis 15.750 oder gar 15.650 Punkte starten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 28.03.2023 –25.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 26.04.2016 – 25.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,45 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 269,53 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 09.45 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,63 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,56 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 09:45 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,89 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,57 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 09:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

