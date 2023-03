DAX – holt anfängliche Verluste wieder auf. Rheinmetall im DAX.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.760/14.980/15.080/15.140/15.260 Punkte Unterstützungsmarken: 14.380/14.460/14.540/14.690 Punkte

Der DAX® startete mit Abschlägen in den Handelstag und sank kurzzeitig in den Bereich von 14.460 Punkten. Einige Investoren nutzten die anfängliche Schwäche und deckten sich ein. So drehte der Index im weiteren Verlauf nach oben und stößt aktuell in die Widerstandszone 14.760/14.800 Punkte. Gelingt der Ausbruch über diese Zone, besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 14.980/15.000 Punkte. Dort hat sich ein Kreuzwiderstand gebildet, der möglicherweise nicht gleich im ersten Anlauf überwunden wird. Auf der Unterseite sollten Anleger stets das heutige Tief bei 14.460 Punkten im Auge behalten.

DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)