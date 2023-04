DAX holt anfängliche Verluste zügig wieder auf. Meta Platforms, Nel und Deutsche Börse mit deutlich Kursausschlägen.

Der Datenreigen hört nicht auf und ein Großteil der Unternehmen kann durchaus positiv überraschen. Wie bereits in den zurückliegenden Tagen zu beobachten war, reichen gute Konzernnachrichten nicht, um den DAX® auf die Sprünge zu helfen. Vielmehr startete der deutsche Leitindex erneut mit leichten Verlusten in den Handelstag.

Heute morgen stehen erneut Quartalszahlen im Fokus. BASF hat die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt und hält zunächst weiter an den konservativen Prognosen fest. Der Essenslieferant Delivery Hero hatte ein schwaches erstes Quartal. Dennoch hält Unternehmenschef Niklas Östberg an den Prognosen für 2023 fest. Der Zinsanstieg schlug sich positiv im Zahlenwerk der Deutschen Bank nieder. Dabei stieg der Vorsteuergewinn um zwölf Prozent. Dennoch vrschärft Konzernchef Christian Sewing den Sparkurs. Die Deutsche Börse hat nach einem starken ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Kochboxversender HelloFresh rutschte trotz eines leichten Umsatzanstiegs im ersten Quartal in die Verlustzone. Der Wasserstoffspezialist Nel meldete einen überraschend starken Umsatzzuwachs. Allerdings sanken die Norweger zurück in die Verlustzone. STMicroelectronics hat den Umsatz im abgelaufenen Quartal um knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Überschuss stieg gar um knapp 40 Przent. TotalEnergies verbuchte auf Grund des Ölpreisrückgangs einen rückläufigen Gewinn. Dennoch wird die Quartalsdividende erhöht. Meta Platforms hat in Q1 die Erwartungen deutlich übertroffen. Nachbörslich legte das Papier zweistellig zu. BASF, Continental, Deutz und GEA Group laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.770/15.800 /15.820/15.870/15.920 Punkte Unterstützungsmarken: 15.620/15.650/15.700 Punkte Der DAX® sank kurz nach Handelsstart auf 15.700 Punkte. Bisher hat die Unterstützungsmarke allerdings gehalten. Erste Erholungsversuche enden jedoch bereits bei 15.770 Punkten. Auf der Oberseite findet der Leitindex zwischen 15.770 und dem Kreuzwiderstand bei 15.820 Punkten eine Reihe von Widerstandsmarken. Die Bullen machen aktuell nicht den Eindruck, als könnten sie diese Hürden zeitnah abarbeiten. Solange die Marke von 15.820 Punkten nicht überwunden und damit der kurzfristige Abwärtstrend durchbrochen ist, wird die Unterstützungszone zwischen 15.670 und 15.750 Punkten noch einige Prüfungen bestehen müssen. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 30.03.2023 –27.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.04.2016 – 27.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,18 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 268,40 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 09.45 Uhr Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC01KR 8,01 15 14.745,157007 15.271,559112 Open End DAX® HC4L2X 5,10 25 15.166,410114 15.481,871444 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 09:45 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC5TML 7,50 -15 16.848,825982 16.321,457729 Open End DAX® HC65NK 21,43 -25 16.427,572875 16.112,163476 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 09:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

