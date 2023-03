DAX mit starkem Rebound. Commerzbank mit dickem Plus beim DAX-Comeback!

Die schwachen Vorgaben aus Asien und den USA schüttelte der DAX® zu Handelsbeginn ab. So holte der Index einen großen Teil der Verluste vom Freitag rasch wieder auf. Die überraschend hohe US-Inflationsrate, die am Freitag veröffentlicht wurde, sorgte für einen kräftigen Kurssturz an den Börsen. Ob die Reaktion zu Handelsbeginn nachhaltig ist, muss sich noch zeigen. Im Tagesverlauf werden Auftragsdaten zu langlebigen Gütern aus den USA gemeldet und im Wochenverlauf warten Inflationszahlen aus Europa auf die Investoren. Es muss also weiterhin mit Schwankungen gerechnet werden.

Airbus sieht in den kommenden 20 Jahren im Pazifischen Raum einen Bedarf von über 900 Flugzeugen. Weltweit erwartet der Flugzeughersteller eine Nachfrage nach 39.490 Flugzeugen in den kommenden 20 Jahren. BASF plant Stellen abzubauen und Produktionsanlagen zu schließen. Diese Botschaft konnte Investoren trotz einer Dividendenrendite von sieben Prozent (Quelle: Refinitiv) heute nicht vom Einstieg überzeugen. Bayer hat in Japan die Zulassung für das Prostatakrebsmittel Nubeqa erhalten. Die Commerzbank startete nach der Rückkehr in den DAX® mit einem dicken Plus durch Mercedes-Benz profitierte von positiven Analystenkommentaren. VW wird kein neues Werk für Trinity bauen und stattdessen in ein neues Werk für die US-Marke Scout investieren.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.460/15.535/15.560/15.590 Punkte Unterstützungsmarken: 14.900/15.110/15.180/15.230/15.285 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und setzte sich in der ersten Handelsstunde knapp unterhalb von 15.400 Punkten fest. Die nächste technische Nürde liegt bei 15.460 Punkten. Auf der Unterseite sind die am Freitag eingezogenen Unterstützungsmarke bei 15.180, 15.230 und 15.285 Punkten zu beobachten. Rücksetzer auf die Levels könnten von Bullen als Kaufgelegenheit genutzt werden. Unterhalb von 15.180 Punkten droht hingegen eine weitere Verkaufswelle bis 15.110 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 07.02.2023 – 27.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2018 – 23.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7K4* 100,00%** 02.03.2026 Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***

*Zeichnungsfrist bis 06.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2023; 09:45 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 23,36 15 14.202,047748 14.709,060853 Open End DAX® HC4J55 17,94 25 14.601,3504 14.905,058488 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2023; 09:45 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,26 -15 16.222,875255 15.715,09926 Open End DAX® HC4J4X 12,81 -25 15.818,1296 15.514,421512 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2023; 09:45 Uhr

